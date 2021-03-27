【本報訊】政府去年底撤銷宗教活動的禁止群組聚集令（599G章）豁免，即宗教活動限聚四人。位於長沙灣的中國基督教播道會雅斤堂懷疑違法舉行實體崇拜，自本月20日起開始舉辦成人、少年及兒童組崇拜，其中20日舉行的兒童崇拜更有約10名小童參與。

最少10童出席 無社交距離

雅斤堂官方網頁顯示，因應疫情緩和，教堂諮詢法律意見後，本月20至21日開始設立私人崇拜，聲稱崇拜暫只供成人牧區組員，不容許其他人士參加，屬私人聚會，不違反任何條款。消息透露，雅斤堂本月20日曾舉行兒童崇拜，估計至少約有10名兒童出席，他們坐位之間沒有社交距離。

記者昨日前往雅斤堂了解，教堂門口貼上通告指是日沒有公開崇拜，但下午不斷有教友出入會堂，有遲到教友匆匆趕至時向記者直認是來參加崇拜，「唔係公開㗎」。另一名非雅斤堂的教友透露，下午向職員查詢時對方表示所有實體崇拜已停止，現只餘下zoom形式舉行。

雅斤堂傳道許小姐回應記者查詢時承認舉行30多人崇拜，但多次強調是私人聚會，是非公開形式，「喺法律上我哋問過一啲意見，咁都冇問題嘅」。記者質疑活動違背政府限聚防疫宗旨，她回答說：「都唔係嘅，𠵱家學校都開啦，同埋我哋所有防疫措施都做得好足……（性質都係宗教活動？）呢個係一個私人、非公開嘅崇拜，我哋覺得冇問題」。

根據雅斤堂網站，教堂本周及下周亦將舉辦活動，包括周四的信徒領袖退修會、周五的移民主題研習會，及下周日的佈道會，均沒有註明參與人數。