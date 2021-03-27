【本報訊】47名民主派因參加初選被控串謀顛覆政權罪，大部份人不獲保釋，已被還柙近月，親友繼續探望打氣。昨日是長毛梁國雄65歲生日，其妻特意帶同一名同月同日出生的小女孩與他慶祝。其他還柙者亦透過書信、收音機及報紙等與外界保持聯繫。

去年梁國雄曾與該小女孩約定一起慶祝今年生日，未料現時身陷囹圄，其妻陳寶瑩昨帶小女孩到荔枝角收押所探望梁國雄，她指梁已適應收押所生活，惟情緒難免起伏，並擔憂好友陳皓桓，得知民陣被政權打壓，「（佢）叫我哋出面嘅人撐住啦！」

毛孟靜視支持信為精神食糧

黃于喬（Emilia）亦到荔枝角收押所探望男友劉頴匡，她指探訪尾聲劉指着額頭示意，她才發現劉剪了頭髮，就如她早前特意駁髮劉沒發現一樣，笑言「終於打和」。她指劉獄中看《蘋果日報》得知牆外新聞，亦經常細閱「寫信師」及親友信件，現時劉獲批收音機，可收聽本港特色景點節目及林家謙新歌。

囚權組織「石牆花」發起人邵家臻昨到羅湖懲教所探望毛孟靜後在facebook專頁發表文章，指毛戴上眼鏡，髮型沒變，兩鬢蒼白不少，細讀20封港人信件，如同精神食糧。他指毛每日做伸展運動，平日除教囚友英文，亦聆聽囚友的生命故事，「在困難之地別有味道」。邵指臨走時毛向他飛吻，「毛E三十年的記者鍛練（煉）和八年的議員生涯，不是白費的，仍然輕鬆、仍然親切，仍是那一位我認識的毛孟靜」。