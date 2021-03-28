「劏房租務管制研究工作小組」周三（31日）將向政府提交最終報告。消息指，小組建議日後出租的分間單位，包括劏房、天台屋，甚至工廈劏房等，需設立「2+2標準租約」，業主首兩年不能加租，租客在後兩年可獲優先續租權；但不會設「起始租金」。小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲稱，難以釐定「起始租金」的標準，更表明實施租管後自己將「拆哂啲劏房」。有劏房租戶直言，規管不代表剝削業主，「如果9成業主都係好嘅，應該唔怕規管」。

港台節目《城市論壇》今日討論租管的最終報告。消息指小組將向政府建議設立「2+2標準租約」，即業主首兩年不能加租；至於後兩年，業主與租客續租時可加租，但原租客有優先續租權。小組不建議設立「起始租金」，但建議可參考官方數字，業主的加租幅度不可以高於有關水平，並設租金封頂機制，上限為15%，封頂機制類似公屋租金調整機制。

劏房戶：租管治標不治本 應增建公屋

有劏房戶有致電節目，表達對租管的看法。劏房戶林女士直言，現行法例對星斗市民沒有保障，「10日通知期就要搬，否則掉晒我地啲野……（業主）有得加租時就猛咁加，日日瞓覺都膽顫心驚，驚聽日唔知仲有冇得住」。另一劏房戶張女士直言，規管不代表剝削業主，「如果9成業主都係好嘅，應該唔怕規管」；但她認為，租管只是治標不治本，政府應增建公屋。另有業主致電節目，表明反對租管，更不同意設立「2+2標準租約」，斥有租客質素差。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山認為，小組建議對劏房戶的保障仍不太足夠，擔心業主在新例實施前會大幅加租，認為租金加幅應跟隨通脹，封頂機制上限應設在10%，並設「起始租金」才可保障租戶。前立法會議員張超雄亦認為，現時劏房租金超貴、呎租貴過豪宅，需設「起始租金」，亦不少劏房有濫收水電費等問題。他又擔心，政府將於7月提供租金津胋，「啲公帑去晒業主嗰度」。

劏房租務管制研究工作小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲指，難以釐定「起始租金」的標準，「銅鑼灣一間劏房同深水埗一間劏房，我點定起始租金都唔合理……用咩標準計？制度係消費者自定，消費者去租一個單位會去揀……一定有原因」。他又稱，租管應同時規管業主及租客，但建議卻是懲罰業主而不是租客，「我嘅租管同你地諗嘅唔同，我嘅租管係雙方都平衡，要罰兩個都罰，依家條例係罰業主，無罰租客」。他又稱，「2+2標準租約」對小業主是最大殺傷力，更表明實施租管後自己將「拆晒啲劏房」。

對於有關注團體擔心業主在實施租管前會大幅加租，佘慶雲稱，「我真係唔知……啲人成人話業主無良，要搞清楚先」，更斥「依家係政府做錯野，矛頭喺小業主身上」。

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