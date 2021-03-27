【本報訊】外國運動品牌Nike、Adidas、H&M等因拒絕使用新疆棉花，掀起內地抵制浪潮，急於上位的本地二線政治人物爭相表忠，新民黨副主席潘國山昨偕同該黨李梓敬到H&M本港的辦事處抗議，卻身穿Nike波鞋來「表忠」，情況極為尷尬，潘國山還說要再研究是否不再穿Nike鞋，只稱如品牌惡意抹黑中國，才會停用。

稱不鼓勵盲目「燒咗佢」

潘國山、李梓敬等昨到尖沙嘴中港城H&M辦事處遞交請願信，斥H&M抹黑中國人權，要求H&M公開道歉。李稱，曾聯絡H&M職員接收請願信不果，因此會將信件放入辦事處內。

身穿Nike波鞋的潘國山，質疑有外國企業持「政治目的」抹黑中國，強調「中國人接受唔到」，但他又指，部份品牌與港人生活息息相關，不鼓勵盲目「燒咗佢」。潘國山被傳媒追問他身穿拒用新疆棉花的Nike波鞋，是否應不再穿着，才符合該黨的立場，他竟稱要先研究再決定：「我哋再研究一下，如果呢啲品牌仲惡意抹黑中國，我就會停止用呢啲品牌」，又稱昨日只是來促請H&M道歉。

自稱今年已沒有再購買H&M衣服的李梓敬則替潘國山解圍，向記者展示自己身穿國產波鞋及從淘寶購買的手錶。