【本報訊】城巴車隊最後兩輛丹尼士三叉戟三型巴士，前晚完成服務後雙雙光榮退役，未料其中一輛巴士接載逾百巴士迷開往沙田途中，在獅子山隧道內壞車死火，未能走完最後一程。其間有人拉開車門下車、亦有大批乘客下車後仍爭相拍攝，情況一度混亂。雖然大部份乘客轉車離開，但城巴當晚安排另一輛同款及已返廠退役的巴士再次出動，接載餘下巴士迷返回沙田總站，完成歷史任務。

未能走完最後一程的三叉戟三型城巴，車身長12米，編號2312，原定前晚與另一輛編號2314的三叉戟三型城巴是最後一日行駛，之後便光榮退役。當晚「2312」城巴行走往返上環至沙田第一城的88R路線，「2314」則行走藍田至沙田第一城的61R路線，並於前晚8時許完成最後一程回廠。至於「2312」則於前晚10時45分由中區政府碼頭開出尾班車。

由同型號巴士接走

據知當時「2312」於中區政府碼頭民光街開出時，已有近130名乘客等候上車，大部份是見證尾班車的巴士迷，結果一站過後全車爆滿。據知，至11時，該巴士沿窩打老道駛入獅隧，未料車長突然聽到「查」一聲並見巴士錶板着燈，發現壞車死火，停在隧道管道。

當時本身是巴士迷的油尖旺區議員陳嘉朗也在車上，他即時直播巴士死火情況，片中所見車廂漆黑一片，所有電源和光管熄滅，冷氣也熄掉，更稱當時嗅到車廂傳來燒焦味，「幸冇起煙起火迹象」。車內乘客嘩聲四起，有人大叫「好精彩」、有人強行將車門拉開下車，並稱「第一次行隧道」，但隨即被喝止：「喂喂喂，唔好亂撬車門，唔好落去住，等隧道公司職員。」隧道公司職員迅速趕至，安排乘客轉乘途經的86線及87B線巴士離開，但亦有數十巴士迷落車站在「2312」前拍攝，一度混亂。

陳指當時有三分一人在壞車前影相不肯離開，批評不妥，因當時管道內仍有其他車輛行駛恐生意外，質疑：「到底影相緊要，定有意外時逃難緊要！」事後城巴安排同晚退役的同型號「2314」城巴載走現場巴士迷返回第一城總站，惟到站後仍有大批巴士迷繼續拍照，因屬夜深巴士站職員舉牌提示各人安靜。