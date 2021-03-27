【本報訊】中國為反擊多國就新疆人權問題制裁中國，繼前日制裁英國九名人士和四個組織，中國外交部昨晚再宣佈，制裁美國及加拿大三人和一個組織，以回應美國及加拿大「基於謊言和虛假信息」在上周制裁新疆有關人員和組織。日前遭中國制裁的英國大狀和上議員議員表明不會因此噤聲，反而記掛着香港大狀李柱銘和吳靄儀。英國首相約翰遜亦表明會與被中國制裁的英國公民站在一起。

中國外交部昨晚表示，指美國及加拿大基於謊言和虛假信息，在上周一單邊制裁新疆有關人員和組織；中方決定，對美國國際宗教自由委員會主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席伯金斯（Tony Perkins），加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）及擁有八名委員的加拿大眾議院外委會國際人權小組委員會實施制裁，禁止上述人員入境中國內地及香港、澳門，並禁止中國公民及機構與上述人員交易或與上述組織往來。

約翰遜：與被制裁人士並肩

外交部指，中方敦促有關方面糾正錯誤，停止在涉疆問題上搞政治操弄，停止以任何方式干涉中國內政，否則必將玩火自焚。英國人權組織香港監察批評中國制裁守護人權者，呼籲全世界要與維吾爾族、港人站在一起，對抗中共迫害。

被中國制裁的人士顯然並不懼怕。中國前日制裁九名英國人，包括國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）。她在《衞報》撰文回應今次制裁，指中方的制裁效果很微，「在個人層面，我會因為無法再踏足中國而傷心，因為我很欣賞我所認識的很多中國的學者和提倡人權人士。不過我沒有資產要被凍結。」

曾狠批中國打壓人權的她指，作為律師，她對中國的立場是基於證據，又指所有人也看到中國攻擊香港民主運動：「我為在那裏的律師朋友擔心，包括李柱銘和吳靄儀，因為他們勇敢地捍衞法治，現在卻處於危險之中。」

她力證自己曾親身聽過維吾爾族說出受迫害、女性被性侵及強迫終止懷孕等經歷，見過衞星圖片顯示當地清真寺、墓地被破壞。她認為種族清洗已在進行，但相關事宜暫未能受國際法庭審理，所以她和另一被制裁的奧爾頓勳爵（David Alton）才希望推動英國法院就新疆問題是否屬於種族清洗作裁決。她認為雖然英國希望與中國建立新的貿易關係，但英國應展現清晰而強硬的立場，因為人權應比貿易更重要。

英國《獨立報》刊出奧爾頓勳爵的文章，他指每次北京嘗試令一人噤聲，就會有另外數百人為自由、民主和人權站起來，他所受的制裁應該不只喚起大家關注他們，還應關注到中共威權管治的受害人。首相約翰遜昨與部份因批評新疆人權問題被中方制裁的人士傾談，強調會與他們並肩。

同樣被中方制裁的埃塞克斯園大律師事務所（Essex Court Chambers）昨發聲明，指四名成員曾就新疆維吾爾人權狀況提供法律意見，是以個人身份提供獨立法律意見及分析，該事務所並非律師行或法律實體，事務所成員均為自僱或獨立執業。