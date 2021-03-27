本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

第四波武漢肺炎疫情接近尾聲，昨日（27日）本港再度錄得0本地個案，是自去年11月16日之後首次本地零確診，但仍有6宗輸入個案，分別來自印度、菲律賓及巴基斯坦。

另外政府昨晚公佈對早前確診的日籍空中服務員曾去過的北角GO24 Fitness進行強制檢測，任何於3月11日至26日期間曾身處北角和富道21至53號和富上層地下01號舖GO24 Fitness的人士，須於3月29日或之前接受檢測。受檢人士若在3月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月27日強制檢測大廈

●北角和富上層地下01號舖GO24 Fitness

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府明日（28日）會在北角糖水道花園增設流動採樣站，為須接受強制檢測的GO24 Fitness工作人員及訪客提供服務。位於沙田大會堂廣場及尖沙嘴漢口道的流動採樣站會分別延長服務日期至3月31日及4月1日。位於黃竹坑遊樂場及尖東加連威老道100號的流動採樣站均會延長服務日期至4月4日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至4月4日）

●中環愛丁堡廣場（至4月4日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至4月4日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月1日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月31日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月28日）

●北角糖水道花園（至3月29日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

●大窩口邨富秀樓旁滾軸溜冰場（至3月28日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月27日17:40）

11,445宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多17人出院（第10611、11100、11158、11179、11184、11228、11236、11239、11273、11286、11306、11307、11342、11357、11359、11372、11401號個案）；

共11,040人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

164名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

7人嚴重（第6386、7468、9055、9135、10984、11040、11055號個案）；

其餘147人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月27日11:00）

兩岸疫情最新情況：大陸26日新增12宗確診，其中11宗為境外輸入病例（上海6宗，湖南2宗，四川2宗，廣東1宗），江西省報告一宗本地感染病例；大陸累計確診90,159宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,013宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月25日08:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.5萬。巴西確診人數超過1,222萬，死亡人數突破30萬。

印度確診人數超過1,173萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●JSU周三發佈的最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過3,000萬宗。另外，巴西累計病亡人數周三突破30萬，是美國以外唯一死亡人數超越30萬的國家。

美國衞生部門周三表示，疫苗成效初現，65歲以上人士緊急入院率下降，醫護人員確診率亦跌。該年齡組別人士，70%已接種至少一劑疫苗，43%已接種兩劑，截至3月13日的一周，因武肺入院的人數為502人，而截至1月9日的一周為3,384，即跌了85%。

●法國官方周三宣佈，為遏制疫情，全國禁止6人以上戶外集會，違者將被處罰。另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）因感染武肺病毒，須送院接受治療。

●印度發現由兩種變種病毒株混合而成的新變種毒株，正研究傳染性或抗疫苗性是否更強。至今逾200宗相關個案在疫情重災區西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）出現。

芬蘭與冰島周三宣佈，年長公民將可再度接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。此前疫苗因血栓疑雲而停打。

冰島衞生部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandis Svavarsdottir）也發佈類似消息，表示70歲以上的民眾可再度接種阿斯利康疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,001,245 (545,053)

巴⻄ 12,227,179 (301,087)

印度 11,734,058 (160,441)

俄羅斯 4,433,364 (94,624)

法國 4,373,837 (93,068)

英國 4,326,623 (126,621)

意⼤利 3,440,862 (106,339)

⻄班牙 3,241,345 (74,064)

⼟⽿其 3,091,282 (30,462)

德國 2,709,853 (75,341)

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