全國人大常委會即將通過改動香港選舉方法，身兼港區人大代表的工聯會會長吳秋北表示，希望日後可改變香港只重工商，忽略勞工基層的政治格局，期望選委會中勞工基層可有更大比例。

工聯會今日舉行第38屆會員代表大會，通過理事會工作報告，會後吳秋北表示，隨着《國安法》實施及選舉制度改變，未來應處理香港深層次矛盾。他批評香港出現資本壟斷問題、財富高度集中、產業未能多元發展，直斥現時政府施政傾向大資本大財團、利益固化集團，又指必須從土地房屋問題入手，改變土地政策，「我哋唔係冇地」，並舉例指政府可引用《土地收回條例》收回被囤積的土地。

翻查資料，民主黨前立法會議員尹兆堅早於2018年已提出有關建議，至19年反修例風波後，建制派亦轉軚支持。

吳秋北近日亦撰文批評政府任由「地產霸權」壓抑住宅供應，將矛頭指向地產商，指工聯會提倡的新工運正正要打破資本定律，遭立法會地產界議員石禮謙反駁指其言論如同文革式批評。吳秋北記者會上稱，需令打工仔醒覺，「打工唔係剩係為資本家、為三餐」，打工目的是建設社會，但他強調並非要推翻資本主義，自稱是講道理，不應用「歷史名詞」標籤工聯會。

至於香港選舉制度改變方案料本周有定案，不斷提倡改制後立法會選委代表人數達50人的吳秋北又表示，對新制有更大期望，冀可改變香港側重工商、忽略勞工基層的政治格局，但強調並非要勞工階層做主導。

至於工聯會未來選舉部署，吳稱，每個層面界別包括直選、功能組別以至選委會都會爭取，但拒評部署，稱言之尚早，「我哋有人，我哋有適合人才」。

爭取在大灣區港人選委會有代表

目前政界較偏向「422」方案，即選委佔40席，功能組別及直選各佔20席。工聯會理事長黃國指，若立法會選委議席佔40席，期望可按選委會5大界別劃分，各佔8席，以達致均衡參與。他又特別提到，大灣區「好多政策過唔到河」，希望爭取在大灣區的港人，在選委會及立法會都應有代表。

黃其後補充指，改制料會打破商界主導的政治版圖，認為方案會「溝淡」商界聲音，舉例指新增的地區組織選委，可以分配予勞工基層代表。

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