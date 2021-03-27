【本報訊】九名中大學生被校方以違規為由處分，當中一人被記過，八人被發警告信，校方另正跟進四名學生的違規個案。中大教務長余蕙卿向學生發公開信，指控近月有學生多次違反校園出入管制措施，包括拒絕出示身份證明文件、攻擊保安等，批評有關行為危害校園安全，校方將作出紀律處分，嚴重者或被開除學籍。

校方公開信：嚴重者或開除學籍

中大校方在公開信中警告，九間書院及研究院將採取統一立場，對違規學生執行紀律處分，違規行為包括進入校園時拒絕出示證件、侮辱大學人員及對他人造成身體傷害等。校方稱，以上行為危害校園成員的安全和福祉，對此感遺憾及完全不能接受。最終處罰程度取決於學生違規的頻率和嚴重性，若學生屢次違規將被記缺點，更不排除會被開除學籍，期望學生珍惜在中大學習的機會。

中大學生會當選內閣「朔夜」早前遭校方打壓而決定總辭，外務副會長羅子維上月因進入校園時拒絕出示證件及被指襲擊保安，遭記下兩個缺點，並須進行30小時的社會服務。他表示，現時校方針對他的紀律處分程序相信已告一段落，但他認為處分不合理，「唔少同學拒絕出證就要收警告信，我都冇乜好講㗎喇」。他批評校方透過公開信恫嚇學生，打壓校園抗爭。

「朔夜」成員林睿睎認為，近月校方早已透過紀律處分打壓不合作運動，以羅子維為例，「如果佢再記多個缺點就會上panel，好大可能踢出校」。他質疑，公開信中有關違規行為的準則模糊，間接賦權保安執法，「之前有同學講咗句『毅進仔』就當係Verbal Abuse」，擔心校園保安將成政權魔爪監控學生。