本港武漢肺炎疫苗接種逾一個月，接種第二劑科興疫苗的人數至周日（28日）累積至約18,500人，與2月28日累計逾2萬人接種第一劑的數字，仍有約1,500未有接種第二劑疫苗。另周六出現一宗接種第二劑後不適個案，24歲女子在沙田源禾路體育館接種第二劑科興後，出現發燒、 心悸及感到暈眩，送往威爾斯親王醫院後接受治療，並需要留院觀察。

政府28日晚公佈最新的疫苗接種數字，自2月26日起已接種共約462,400劑疫苗，當中約443,900人已接種第一劑疫苗，包括約292,600人接種科興，另外約151,300人接種復必泰；而接種第二劑科興疫苗累計共約18,500人。

周日單日約有6,600人接種第一劑科興，當中約6,200人在8間社區疫苗接種中心接種，另約400人在私家醫生和診所接種；而接種第二劑科興的人數約6,510人，當中約6,500人在疫苗接種中心接種，約10人是在私家醫生和診所接種。

單日預約在社區疫苗接種中心接種科興「甩底率」仍保持10%。另有約3,500名市民在網上預約接種科興疫苗。

沙田兩女針後不適送院留醫

而截至周日凌晏零時，過去24小時共有2宗送院個案，二人同樣在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種，其中一名24歲女子在接種第二劑科興疫苗後，出現發燒、 心悸及感到暈眩。於3月27日下午12時07分被送往威爾斯親王醫院。而另一名52歲女子則在接種第一劑科興疫苗後，出現心悸、血壓上升及胸口痛。3月27日下午7時02分被送往威爾斯親王醫院。兩患者同樣情況穩定，但皆需要留院觀察。

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