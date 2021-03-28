撐基層墟市聯盟聯同20多個團體舉辦的香港墟市節今日（28日）開幕，現場有31個攤檔，商品包括手作飾物、手工香梘、零食、飲品，部份產品由基層人士親自製作。由於受防疫措施所限，場內不得飲食，有售賣食品的檔主坦言生意大受影響。主辦單位稱，民間團體申辦墟市處處碰壁，政府部門一星期前才確認可提供場地，形容機會得來不易。

因應疫情，食環署向主辦單位規定墟市場內不准飲食，售賣自家製食品的攤檔大嘆生意「好大影響」。Stella、心媽、Clare三人一同擺檔，分別售賣不同食品。製作椰棗陳皮燉檸檬、安睡茶等養生食品的Stella稱，「以前有得試食，好多人試咗即刻買，而家冇得試，啲人購買意慾好低。」售賣木瓜雪耳露、伴麵醬料的心媽表示，已因應疫情改變售賣形式，「以前擺市集會即叫即炒，由生整到變熟，而家整晒真空包裝。」

墟市人流或受選址影響

育有一子的Clare表示，以往主要靠擺市集及為宴會製作零食小禮物維持生計。她兩年前懷孕後就暫停工作，後來全職照顧兒子，現時主要靠丈夫養家。但她稱丈夫的工作是合約制，擔心完約後收入不穩，所以兩、三個月前重操故業，希望可以出一分力賺錢養家。Clare又稱墟市人流不算多，認為選址可能有影響，但仍希望「賣得幾多得幾多」。

香港婦女中心協會旗下的姊妹工房則售賣由基層婦女製作的手工皂、潤唇膏等日用品。負責人葉姑娘及Mandy在現場舉行防蚊膏工作坊，提供蜜蠟、 可可脂、橄欖油、檸檬尤加利及薄荷精油等材料，讓小朋友親身體驗如何製作成份天然的防蚊膏，有效力長達4小時。

場內亦不乏售賣手作飾物、手袋的攤檔，由循道衛理亞斯理社會服務處統籌的「友里縫紉幫」攤檔，有售各式各樣的手袋、帽、髮飾。產品全部由居住荃灣劏房的婦女製作，社工家進表示，印有本地特色圖案的袋款較受歡迎，包括印有蛋撻、菠蘿油的日式手腕包，以及印有「幸福兒童」字樣的飯袋，富士山圖案的筆袋、手挽袋亦受年輕顧客歡迎。家進又稱，今日人流偏少，希望可賣走一半產品，餘下的產品會放上社交平台或在社區中心售賣。

申閒置官地需時半年

撐基層墟市聯盟代表Bessie慨嘆，成功舉辦墟市的機會得來不易，聯盟多次申請政府閒置用地以舉辦墟市，希望推動墟市文化，但往往需時至少兩、三個月，甚至半年，她稱今次亦要到活動舉行前一星期才獲確認可租用場地。

Bessie又稱，政府要求多多，尤其防疫措施方面，除了需要限制攤檔之間的距離，亦要求在場「員工」先做檢測，「但點定義咩係員工？義工又使唔使做？檔主同佢哋嘅義工又需唔需要呢？我哋都好難向檔主解釋清楚。」

她又稱檔主反應非常熱烈，但受場地所限，未能容納所有有興趣擺檔的檔主。墟市節將於6月閉幕，聯盟稍後亦計劃於大埔、東涌、上水等地舉辦墟市，但仍有待政府部門確認場地，她預計下一次會在下月10至11日、在大埔寶郎橋六鄉學習園地舉辦市集。

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