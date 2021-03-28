全球開打武漢肺炎疫苗超過4個月，最近出現一個怪現象：「主打」BioNTech或阿斯利康疫苗的國家如美國、英國或以色列，疫情如願放緩；「主打」內地科興疫苗的智利、巴西及土耳其，疫情反而越演越烈，智利3月26日單日確診更達7,626宗歷史新高。專家認為，科興未有對英國、南非及巴西變異病毒株保護力的數據，不排除對這些主流病毒株其實「未必得」；這種情況下，市民若要離港，應考慮需否接種其他疫苗。

去年10月開始，英國的N501Y、南非的N501Y.V2變異病毒先後在當地爆發，並蔓延至歐洲、北美洲及南美洲多個國家。當時全球國家主要洽購BioNTech、科興、阿斯利康及國藥疫苗；去年12月最先開始接種計劃的英國，選擇了BioNTech疫苗，並於今年1月引入阿斯利康疫苗，1月9日後當地疫情逐步回落，至3月27日錄3,865宗的半年新低。同樣選擇以BioNTech疫苗為主的美國及以色列，疫情也在疫苗開打後4周內從高峯回落至近5個月新低。

智利土耳其2月底起疫情轉差

惟選擇大規模接種科興疫苗的智利及土耳其，接種率與確診宗數同步大幅攀升。智利2月初已打了近900萬針科興，平均每100人接種47針，是南美洲接種率最高的國家，但新增個案於2月21日到達3,322宗低位後不斷急增，3月26日更錄得7,626宗的新高。土耳其1月14日開始接種科興疫苗，已最少800萬人打針，估計佔整體人口超過10%；但疫情同樣於2月下旬低位後不斷上升，3月27日錄30,021宗新增確診，接近去年12月的頂峯。兩國的重症個案亦沒有明顯下跌，智利的重症病床佔用率更連續多日達95%或以上；惟有指接種了疫苗的長者群組，感染比率有下降。兩國均受英國及南非的變異病毒株侵襲，據報亦錄得帶有巴西的變異病毒株P1的個案。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，智利與土耳其的疫情未受控，不排除由於當地受變異病毒株肆虐，而科興疫苗未必提供足夠的保護力有關。他指出，科興研發疫苗之時，尚未有英國、南非及巴西變異株出現，估計科興仍需時間研究及提供數據，「雖然未有數據唔等於冇效，但係有合理懷疑佢嘅保護力未必夠，始終都係第一代疫苗」。

藥劑師冀科興公開對變異病毒株數據

他續指，由英國、美國及以色列的接種數字及疫情發展，可以反證三個國家安排了合適的疫苗接種。他希望科興盡快公開針對變異病毒株的數據，以釋公眾疑慮。在此之前，若港人需要到外國，應該參考各款疫苗的已有數據，慎重選擇接種哪款疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，暫時上述國家仍未達到群體免疫的接種率，難以把疫苗與疫情發展完全掛鉤。以智利為例，若當地長者接種後入院率下跌，已可證明科興疫苗有一定效果。他稱，未有群體免疫前，應依靠社交距離措施控疫。據智利衞生部門主管Ximena Aguilera Sanhueza指，當地人沒有嚴格遵守社交距離措施，人流聚集多，增加了病毒傳播機會。

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