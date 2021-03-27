你可能會趁周末或長假補眠，一心想補回平日上班時所累積的睡眠負債。

但睡眠真的可補回來的嗎？

當然在假日能夠攤在床上睡到自然醒，是很幸福的。不過，到星期日或上班前一天的晚上，你便需要較長的時間才能入睡，第二天卻又須按平日的時間早起上班，所以星期一我們多出現睡眠不足，精神不佳，這種情況在長假期後更為明顯。

這情況猶如睡眠「時差」，因為這樣的差異就像是平日與假日分別在兩個不同的時區睡覺，周末時你飛往歐洲的時區，然後星期一早上又飛回原本的時間區域，就像是每個禮拜你在飛行往返不同時區。若未能及時調整睡眠時間，在幾個循環後，生理時鐘亦便逐漸往後延。

有相關研究指出生理時鐘平均可往後延半小時，長久下來造成平日與假日晝夜節律紊亂，發展成入睡困難等失眠症狀。

怎樣才算是失眠？

有好多人誤以為完全不能入睡才屬於失眠，其實當你出現入睡困難、入睡後易醒，或同時出現兩種情況便屬於患上失眠症了。

除此之外，失眠可能會同時伴隨一些症狀，如睡醒後仍感覺疲累、想睡、煩躁、憂鬱、焦慮、緊張、注意力不集中、記憶力下降、頭痛、腸胃不適等症狀。

失眠的原因

失眠除了可由於上述的睡眠「時差」所造成外，亦多見於睡前吃太飽，或攝入咖啡因、尼古丁和酒精，這些都可能會讓你睡不着。

失眠自救方法：

1）首先，培養成每天有規律的睡眠作息時間，減少平日與假日睡眠時間的差異，穩定一致的睡眠作息，假日補眠不超過2小時，並在合適的時間，利用光照防止內在生理時鐘的延後。當日間感覺非常疲累，亦可嘗試以短暫的午睡來消除疲勞，即「子午覺」：

「子午覺」是古人睡眠養生方法之一，即是每天於子時、午時入睡。

中醫學認為，子時及午時是人體陰陽交接的時候，適合靜卧令體內氣血陰陽平衡。現代研究也發現，凌晨12點至4點，及中午12點至1點，是交感神經最疲勞的時間，因此在此段時間小休符合養生道理。據統計表明，老年人睡「子午覺」可降低心、腦血管病的發病率，有助防病保健。

2）另外，睡前10分鐘，可輕輕用手指指腹揉按以下穴位（每個穴位揉按30秒），幫助入睡：

「印堂穴」：額前，兩眉頭的中間點。

「安眠穴」：耳垂後的凹陷與枕骨下的凹陷連線的中點處。

3）如你屬於平時工作繁忙，自覺壓力大，情緒焦急易怒，或經常思慮過多，可嘗試日常以熱水泡飲以下花茶，有疏肝解鬱安神的功效：

材料：玫瑰花5枚，合歡花3枚

當然，在你嘗試了改變生活習慣、避免煙酒、穴位按摩、飲用花茶後，失眠症狀仍沒改善，便要盡快求醫了。失眠不但會令你沒精神工作、情緒低落，更會減慢新陳代謝，令你更易肥胖、患上糖尿病及其他心血管疾病。

撰文：註冊中醫師林蓓茵

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