勞工及福利局局長羅致光今（28日）在網誌再度談及安老院宿位問題，他指，社會關注有多少長者在輪候資助安老宿位期間過身，並列出過去5年的數字，稱雖然2020年的輪候資助宿位逝世長者數目沒增加，但由於輪候人數下跌，故死亡率仍由17.3%升至17.9%。他又在文中抱怨，指雖然傳媒一直很關注有關數字，不過當他在1月底公佈最新數字後，「意外地，竟然沒有一間傳媒報道。」

羅在文中指，福利服務短缺的重要指標是輪候人數和時間。由於服務所需的特定處所，由規劃至興建一般要8年以上，故「追落後不能一蹴即就」；而向市場購買服務亦要考慮到市場的「消化」能力及服務質素；就算服務處所限制較少亦要考慮人手問題，認為不能加得太快，要在勞動市場「逐步吸納」。

羅續指，當局由2019／20財政年度起，計劃用5年增加5,000個資助宿位，若以過往每年只增加2間資助安老院計算，已相等於過往25年的進度。在每年新增約15, 000宗輪候個案的情況下，輪候人數已由2019年底的高峯期的41, 011人，減少8.5%至2020年底的37, 525人。但由於供應追不上需求增加，輪候資助護養院宿位的平均時間仍由25個月增加至26個月。

至於2020年的輪候資助宿位逝世長者數目雖沒增加，但由於輪候人數下跌，所以死亡率仍由17.3%升至17.9%。他坦言，由於每年都有大量新增個案，故「追落後仍未成功，仍需努力」。

羅又在文中抱怨，指雖然每年在議員就《財政預算案》的質詢中，傳媒一直很關注輪候資助宿位逝世長者的數目，但當他在1月底公佈2020年的數字後，「意外地，竟然沒有一間傳媒報道有關數字。」故此他在今日的網誌中再次列出當日公佈的數字。

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