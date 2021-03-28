【本報訊】全國人大常委會今明兩天審議「完善」香港選舉制度的具體方案，其中一個焦點是新加的參選人資格審查委員會組成細節。身兼全國港澳研究會理事的田飛龍接受傳媒訪問時認為，委員會至少要有20人，當中要有駐港國安公署代表，又認為日後整個委員會或有可能被外國制裁。

倡加入國安署代表

田飛龍接受無綫新聞訪問時表示，候選人資格審查委員會至少要有20人，指成員應具權威和代表性，他建議加入退休法官、前高官和駐港國安公署代表等，以彰顯公信力。他又認為由委員會審查參選人士資格，較只依靠選舉主任把關更好，可以排除來自香港的極端勢力和外部干預勢力的壓力，認為對「抗擊」外國制裁有幫助，因可能出現整個委員會被制裁情況。

但身兼全港澳研究會副會長的劉兆佳接受Now新聞台訪問時指，委員會應由不多於10人組成，成員數目要單數，以便有爭議時可以少數服從多數方式決定，他預料警方及駐港國安公署會為委員會提供協助。

劉強調委員會由全國人大決定成立，地位很高，不容香港地方法院推翻，故認為有關決定不容上訴，亦不受司法覆核的挑戰，強調就算坊間有質疑亦「無辦法」，「整個（修改）選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全。不能從民主化角度，不能從一國兩制，全面準確實施這麼簡單（理解）」。