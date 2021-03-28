「12港人案」的8名被送中港人上周一（22日）在內地完成服刑後被移交香港，但事隔1星期，有家屬控訴「香港故事」成員李宇軒仍然下落不明，連日來向懲教署總部、警方等多個部門查詢都不得要領。據了解，李宇軒正被還柙在小欖精神病治療中心，屬高度設防院所，由院所內俗稱「神秘組」的懲教人員負責，現正被單獨囚禁。

消息指，「神秘組」由懲教高層人員組成，包括監督和總懲教主任，其存在連內部亦非人人得悉。被「神秘組」看管的收押者，其資料儲存於電腦系統中，須高級職員才有權限查閱，故院所的其他職員不會得知，包括囚犯姓名和號碼等。據悉，神秘組負責看管一些身份特殊、需受「特別保護」的囚犯，例如名人、俗稱「金手指」的污點證人，以及涉廉政公署案件的人士等，通常由警方主動要求「神秘組」看管，人數約維持在30人，署方會將其單獨囚禁，避免他們在獄中接觸其他囚犯，遭到報復或騷擾。

據悉，被神秘組看管的還柙人士理應享有探訪、吃私飯和取物資等權利，在囚人士可向福利官提出，但特別之處是，探訪名單需要事先取得警方同意，包括約見律師和其家屬。

收押室預早清場

知情人士稱，由「神秘組」負責李宇軒的安排，相信是為了避免李對外透露於內地審訊和收監過程，「驚佢亂講嘢」，故盡量封鎖他和其他囚犯和職員接觸的機會；至於李宇軒未來的看管安排，知情人士稱由於涉及司法程序，暫時未有詳情。有消息指，李被警方送抵小欖當日，收押室更需預早「清場」，保密程度十分高。

另有消息指，李宇軒抵港後健康狀況良好，思維清晰，暫不需律師代表，至於是否「被放棄」與親友會面，該人士說：「好多犯見完警察後，都會話唔需要通知家人。」

12港人案其中8人包括李宇軒本月22日由內地遣返香港，隨即被送往警署扣查，李宇軒被控《國安法》下的串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、串謀協助罪犯罪及無牌管有彈藥罪，案件本月24日於西九龍裁判法院提堂。因正在強制隔離中，李缺席聆訊，亦沒有律師代表出庭。控方曾於庭上指，李已會見代表大律師，惟大律師庭上並不在席，亦未有透露大律師身份。控方申請將案件押後至本月31日再訊，其間李還押懲教署看管。法官因考慮到被告須隔離至4月4日，豁免他出席下次聆訊。

還柙人士「失聯」 懲教署是否失職？

懲教署各個「環頭」各自為政，院所之間不會有對方的犯人資料，故如家屬希望查明「失聯」家人被囚在何處，須自行向各個懲教院所查詢，但其實懲教總部亦有責任主動向家屬交代。在運作上，因懲教署本身並沒有囚犯家人的聯絡方法，故囚犯被送到懲教院所後，會被要求填寫個人資料及緊急聯絡人資料，包括親人姓名及電話，該批親人資料會同樣被視為個人私隱，在沒有該囚犯同意下，署方並不會主動聯絡其親人。

因此，如在囚人士沒有填寫親人的姓名及電話、不同意懲教署聯絡其親人，甚至已不在懲教署管轄下的話，「失聯」情況的確大可發生，但據悉署方同時亦可基於其他理由，拒絕為囚犯聯絡親人。此外，如囚犯本身有精神疾病或病危，署方經醫學判斷後亦可跳過當事人同意，直接聯絡其家人。

懲教署接受查詢時拒回應李宇軒目前是否被關柙在小欖精神病治療中心內，亦未有談及有關小欖「神秘組」的任何詳情。

本報亦就事件向警方查詢，包括將李宇軒交由「神秘組」看管，是否由警方主動提出等，惟未獲正面回應，警方僅重申有按程序行事，不會評論個別被捕人士要求。

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