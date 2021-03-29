兩奪金像獎最佳男配角的資深演員廖啟智，上周一（22日）驚爆患上胃癌，病情一度嚴重，要入院治療及全面停工。當日有報道指，智叔情況好轉，但希望低調養病；可惜至昨晚（28日）就傳來噩耗。智叔經理人公司發訃聞，宣佈智叔離世，終年67歲。

根據香港癌性資料統計中心的資料顯示，胃癌於2018年是本港第6位常見癌症，共有1,277宗新症，當中男性佔較多、有739宗，佔整體近6成，屬於男性第5位常見癌症；而同年有687人死於胃癌，當中男性佔414人。整體發病率為每10萬人有17.1人發病。以發病情況計算，65歲或以上人士較多，佔整體病人超過6成。

醫學界對引起胃癌的成因至今未完全明確，但已知有幾個可致胃癌的風險，包括年齡、男性，或曾受幽門螺旋桿菌感染。而跟飲食和生活習慣相關的成因，就有經常進食醃製食物、加工肉類（如香腸、火腿、午餐肉、臘腸等），以及過重、肥胖問題等；另外，飲酒過量都是其中原因。

由於胃癌早期症狀不明顯，所以保持良好生活和飲食習慣很重要。當出現以下常見的胃癌症狀，便要盡快求醫，包括消化不良、上腹痛、感到惡心，嘔出帶血的嘔吐物、食慾不振、體重下降、疲倦等。

防胃癌貼士

● 保持均衡飲食，多吃新鮮蔬果；

● 減少進食鹽份高、醃製食物；

● 減少進食加工肉類；

● 多用香草及香料作調味；

● 烹調時避免燒焦肉類或魚類；

● 日常飲食多以植物性食物為主，如含豐富纖維的澱粉質植物性食物，包括糙米、紅米、乾豆類、馬鈴薯等；

● 減少進食紅肉，宜多吃魚、豆腐、雞等食物來攝取蛋白質；

● 避免煙酒；

● 保持健康體重、腰圍；

● 培養定期運動習慣。

資料來源：衞生署、香港防癌會

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