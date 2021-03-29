再有長者接種科興疫苗後，出現中風情況。《蘋果》接獲消息指，一名年約62歲的退休男長者本月27日早上於沙田源禾路體育館接種第2針科興疫苗後，中午突然在街上暈倒送院，最後證實他中風，並有腦出血，至今仍然留醫。據知事主數年前曾接受心臟手術，並患有高血壓，但接種首針疫苗後並無異常，沒想到接種第2針才出事，消息質疑中風與疫苗有關，亦不滿當局一直未有公佈事件。

據了解，事主為年約62歲的退休商人，他早於上月27日曾接種首針科興疫苗，但身體未有出現異常，不過至本月27日，他於上午9時多在沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心接種第2針疫苗，至中午卻突然在街上暈倒，其後被送往沙田威爾斯親王醫院治理。據知他入院後證實中風，有腦出血，右邊身體不能郁動，昨日已過了危險期，暫未需要施行手術，其後亦神志清醒，但仍需留醫。

衞生署認接醫管局通報惟無公佈 消息人士質疑隱瞞

據知，事主數年前曾接受「通波仔」手術，患有高血壓，須服食血壓藥物，身型略胖，沒有抽煙習慣。消息稱，事主以往未曾試過中風，近年身體情況尚可，故不明白為何上午注射疫苗，中午便突然「出事」，質疑與疫苗有關。消息亦指，院方亦知悉他曾於上午接種疫苗，但至今當局仍未有公佈事件，質疑是否有隱瞞。

《蘋果》翻查，27日及28日晚上政府就疫苗接種計劃的送往醫院的個案公告，均未有列出與事主資料脗合的個案。醫管局回覆指，涉事病人現於威爾斯親王醫院留醫，情況嚴重。局方稱，公立醫院醫護人員會根據機制，向衞生署呈報符合接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件的求診個案；衞生署的專家委員會會進行審議，包括進行因果關係評估，並會適時透過新聞稿或於「香港新冠疫苗的安全監察」報告中公佈。

衞生署回覆查詢時指，署方檢視紀錄顯示有一宗類似個案，於本月27日收到由醫院管理局呈報，一名62歲男子曾接種新冠疫苗後出現異常事件，送往沙田威爾斯親王醫院治理後發現懷疑中風的個案。就醫管局呈報個案，衞生署會進行調查及評估，並會把個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。署方稱，根據世衞，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。而按專家委員會通過的風險傳達計劃，接獲的臨床事件的數據及總結報告會於專題網頁定期發放及更新；如接獲在接種疫苗後14日内死亡的嚴重異常事件，則會盡快透過新聞稿公佈。

專家不排除針後血壓上升引致中風

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜稱，若按徵狀所見，事主相信屬出血性中風，料與疫苗接種未必有直接關係，「如果佢係2、3年前做過通波仔手術，應該已經唔使再食薄血丸」，若沒有服食其他抗凝血藥物，而在注射時血壓未有異常情況，理應適合接種。但他稱因接種與中風時間太快，「要睇吓佢接種之後有冇唔舒服」，有可能事主因為打針後令血壓上升，有機會引致出血性中風，但屬較為間接的影響，故難講兩者有因果關係。

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