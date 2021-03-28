【本報訊】疫情下有打工仔加入失業大軍，亦有人因此工作量大增，甚至「做到死」。身患糖尿病及高血壓的麵包師傅，疫情下日做15小時，甚至兩周未有休假，上月初疑因過勞，工作期間暈倒失救死亡，遺下妻女。更不幸是丈夫葬禮後數天，遺孀（圖左）亦確診乳癌，首期醫療費高達52萬元，現只能祈求熱心人協助，扶持孤寡繼續前行。

「佢好錫個女，個女話要天上星星都會摘畀佢。」76歲曾老太回憶兒子往日種種，不禁老淚縱橫。曾太透露，出事麵包師傅曾先生（43歲）入行20年，患高血壓及糖尿病，一直服藥控制病情。

不獲勞保 妻盼籌醫藥費

三個多月前，曾轉職九龍灣啟德一間麵包店，月入2.3萬元，原定工時凌晨5時至下午3時，惟疫情下店舖生意極佳，入職後每日工時長達15小時，更曾連續兩周未有休假。

上月4日，他獨自工作時暈倒，同事早上近6時返抵才發現他倒卧地上，「揸住個茄汁樽，成地都係芝士，仲有一籠包焗到燶晒！」送院後證實死亡。死亡證顯示，他的死因為高血壓及糖尿病併發症，不獲勞工保險賠償，亦沒獲麵包店發放恩恤金。

曾太本月6日為丈夫舉辦葬禮，五日後她因身體不適，等不及政府排期至明年，轉到私院求診，確診乳癌。任文職的她月入僅萬多元，自費標靶藥費高昂，六針療程等費用高達52萬元，即使成功切除腫瘤，亦需再接受一年標靶藥治療，需再花逾50萬元藥費。曾氏夫婦育有13歲獨女，曾太憂心她的心理狀況，「佢沖涼不停喊，但對住我又唔喊。」

工業傷亡權益會幹事林靜儀指，外國法例會審視打工仔工時、休息時間及疲勞程度等，惟目前本港無對「過勞」明確定義，對打工仔保障不足。根據本港《僱傭條例》，凡按連續性合約受僱僱員，每七天可享有一天休息日，除因機器或工廠設備故障或任何緊急事故，僱主不可要求僱員在休息日工作。不過除受僱於工業界18歲以下青年，任何僱員可自願在休息日工作。