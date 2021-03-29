網民於去年5月24日發起「反惡法大遊行」，近千人於銅鑼灣一帶聚集，其間有人堵路並向警方投擲雜物，警方最後出動催淚彈及水炮車驅散人群。一名在現場揮動「光復香港時代革命」橫額的29歲會計軟件銷售員事後被捕，今日在東區裁判法院承認一項非法集結罪。主任裁判官羅德泉明言監禁式刑罰在所難免，先為被告索取背景報告，還柙至下月14日判刑。控方申請撤回案中另一項展示煽動刊物罪，羅官留待下次聆訊一併處理。

被告陳厚文（29歲）原先被控參與非法集結及展示煽動刊物兩罪，控罪指他於去年5月24日在銅鑼灣軒尼詩道與怡和街交界參與非法集結。另一項展示煽動刊物罪則指他高舉寫上「光復香港時代革命」八字橫額，意圖激起香港居民企圖不循合法途徑促使改變其他在香港依法制訂的事項或慫使他人不守法。

控方指經雙方答辯協商，被告同意承認非法集結罪，至於展示煽動刊物罪則撤回。

辯方求情時呈上鍾嘉豪非法集結案例，邀請法庭參考，該案罪成後經覆核，最終上訴庭改以6個月監禁作量刑起點。大律師指，鍾案有近四五百人參與非法集結，其間有人以雷射光束射向警方，並以雜物堵路，鍾曾離開人群，執拾麻包袋抛往前方，警方最終從其身上搜獲一支120厘米長的木棍。

反觀本案，辯方指僅有一百人左右參與，人群只是叫喊口號及粗言，被告遊走於其中，並無超越警方封鎖線。另外，被告身上撿取的證物均屬保護性質，並無攻擊性，因此被告參與的非法集結並非同類案件中最嚴重，希望法庭基於被告坦白認罪且有悔意，可以輕判。

羅官表示需考慮案件的規模及嚴重性，以及附近集結人士的行為。案情背景顯示當時有人破壞商店及縱火，惟經控方確認，被告當時身處的環境附近無人投擲雜物及作出破壞。

根據同意案情，當日下午3時半，警方驅散東角道近軒尼詩道馬路上集結人士，其後拘捕79人。示威者對警方作侮辱言詞並要求釋放，警方在崇光對開設立防線並發出多次警告，惟有近百人拒絶離開。警員11956當時看見被告揮動光時旗，其間有人激動叫喊「黑警死全家」、「香港獨立唯一出路」及「X你老母」等口號。至下午4點，警員衝前，並以參與未經批准集結罪名拘捕被告。

【案件編號：ESCC2504/20】

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