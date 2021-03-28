【本報訊】「劏房租務管制研究工作小組」本周三將向政府提交最終報告，消息指，小組建議日後出租的分間單位，包括劏房、天台屋，甚至工廈劏房等，需設立「2+2標準租約」，業主首兩年不能加租，租客在後兩年可獲優先續租權；但不擬設立「起始租金」。本身有經營劏房的小組成員、香港業主會會長佘慶雲昨日批評小組的建議變相懲罰業主，聲言實施租管後，會「拆晒啲劏房」。有劏房租戶則稱「如果九成業主都係好嘅，應該唔怕規管。」

「2+2」租約殺傷力最大

港台節目《城市論壇》昨日討論租管最終報告，消息指小組將向政府建議設立「2+2標準租約」，即業主首兩年不能加租；至於後兩年，業主與租客續租時可加租，但原租客有優先續租權，加租幅度封頂於15%，惟小組不建議設立「起始租金」。

劏房租務管制研究工作小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲認為難以釐定「起始租金」的標準，「銅鑼灣一間劏房同深水埗一間劏房，我點定起始租金都唔合理⋯⋯用咩標準計？」他批評小組的建議變相懲罰業主，「我嘅租管係雙方都平衡，要罰兩個都罰，𠵱家條例係只罰業主，冇罰租客。」

佘形容「2+2標準租約」對小業主最大殺傷力，更表明實施租管後自己將「拆晒啲劏房」。有業主亦致電節目反對租管，更不同意設立「2+2標準租約」。

全港關注劏房平台召集人鄧寶山認為小組的建議不足以保障劏房戶，擔心在新例實施前，業主會大幅加租，促請設立「起始租金」。前立法會議員張超雄亦認為政府必須設立「起始租金」，又擔心政府將於7月提供租金津貼，「啲公帑去晒業主嗰度。」

劏房戶張女士直言規管不代表剝削業主，「如果九成業主都係好嘅，應該唔怕規管。」她指租管只是治標不治本，認為政府應增建公屋。