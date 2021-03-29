本港武漢肺炎疫苗接種已去到第32日，接種第二劑科興疫苗的人數至周一（29日）累積至約24,600人，與3月1日累計2.7萬人接種第一劑相比，多達2,400人未有接種第二劑疫苗，比起昨日累積約1,500人未接種第二劑增加近千人。而周日有1宗不適個案，一名49歲男子接種第一劑疫苗後感到暈眩送院，然而男子未經診治就自行離開醫院。

累近24,600人接種第二劑科興疫苗

政府周一晚公佈的疫苗接種數字，至周一累積接種約475,100劑疫苗，當中接種第一劑疫苗人數為約450,500人，當中約299,200人接種科興，約151,300人接種BioNTech。而接種第二劑疫苗累積至24,600人。

周一單日接種第一劑的人數為約6,600人，當中約4,400於8間社區疫苗接種中心接種，餘下2,200人則在私家醫生和診所接種；單日接種第二劑的人數有約6,000人，約5,700人在苗接種中心接種，而另外約300人則在私家醫生和診所接種。而今日的社區疫苗接種中心整體接種率為94%，換言之「甩底率」僅4%。

相比第4日約27,000人接種第一劑疫苗接種數字，至今僅累計24,600人接種第二劑科興疫苗，即有多達約2,400人仍未接種第二劑。而昨日的數字僅為約1,500人。

49歲男接種科興後感暈眩送院

另外，至周日凌晨零時，再多1宗接種疫苗後不適送院的個案。患者是一名49歲男子，於沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，接種第一劑科興後感到暈眩。於3月28日下午6時40分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。其後他未經診療就自行離開醫院。

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