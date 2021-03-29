過去天然山坡發生山泥傾瀉後，山坡上會留下光禿禿的「傷痕」，土木工程拓展署轄下的土力工程處進行山坡復修時往往耗費大量人力物力。處方本月起進行為期3年的試驗計劃，首次利用無人機播種，期望加快植被重生的速度，成本亦較以往要搭建棚架種植樹木大大減少。

土力處總土力工程師陳惠蓮稱，以往山泥傾瀉發生後，若要等待山坡自然修復，需要較長時間，如要等待有鳥類等將種子帶到山上，隨時需時10年。處方亦會自行種植，若以一幅100平方米山坡計算，若搭建棚架再種植，時間需數以月計，成本需數以10萬元。但若使用無人機，以一幅100平方米的山坡計算，一日便可完成播種程序，而租用無人機費用約為1至2萬元。

先在粉嶺公路及石崗等3幅山坡試行

她稱，處方本月起進行為期3年的研究，分別在粉嶺公路及石崗等共3幅山坡試行計劃，今日示範播種的位置為粉嶺公路附近的打石湖村，該處2018年時曾發生山泥傾瀉，而3月至5月為播種期，處方利用無人機遙控於山坡上播種。處方亦會研究哪些物種較容易在斜坡栽種，初步選用原生種子，如百喜草及白揪等，亦會定期監察其發芽情況。若成效好，長遠將研究在更多地方使用。

不過，使用無人機亦有限制，如民居附近不能用，有電線桿在附近亦不能用，如下雨天及有霧的天氣亦不能使用。

去年錄214宗山泥傾瀉 多前年約6成

另外，雨季即將來臨，土力工程處副處長張秉業透露，去年全年共錄得214宗山泥傾瀉報告，較2019年的131宗多約6成，不過仍較過去12年每年平均300宗報告少。他解釋，即使去年與前年整體雨量相若，但因2020年天文台曾發出2次黑雨警告，雨量密集而較大，其中一次在6月6日發生，並錄得23宗山泥傾瀉報告，而2019年天文台僅發出過紅雨警告，故有此差異。而去年最嚴重的山泥傾瀉報告亦於6月6日發生，當日西貢山寮下路一幅88平方米山坡發生山泥傾瀉，令3輛車受損。

張稱，香港越來越受到極端天氣影響，擔心巿民會以為山泥傾瀉風險降低而有所鬆懈，他稱08年時本港發生大型暴雨，令大嶼山一帶均廣泛受災，若該次暴雨轉在港島發生，估計會發生數以百計嚴重山泥傾瀉，故處方會繼續強化斜坡，如每年緩減30幅天然斜坡的風險等，亦會增加智能泥石壩興建，至今已有9幅泥石壩設感應器，將山坡有異動的數據即時傳至電腦系統。處方亦呼籲巿民在當局發出山泥傾瀉警報時要遠離斜坡。

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