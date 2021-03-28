【本報訊】展出多輯2019年反送中抗爭得獎新聞照片的「世界新聞攝影展2020」，原定本月1日起在浸大舉行，但校方臨近展出前突然以保安及防疫為由拒絕提供場地，展覽一度被迫要改以網上形式舉行。主辦單位昨最新公佈，展覽將改於金鐘統一中心舉行，今日起至下月10日展出逾150張得獎作品，免費讓公眾參觀。

展反送中作品 浸大曾拒借場

「World Press Photo Exhibition Hong Kong」主辦單位昨在facebook公佈，展覽今日起至4月10日改於金鐘統一中心5樓「theDesk」私人展覽場地舉行，展出45組事件、共157張獲獎相片。

主辦方表示，展覽是在荷蘭駐港總領事館及香港攝影記者協會支持下舉行，免費開放，不過入場人士需提前預約，參觀人數亦有限制，參觀者亦需保持社交距離。

今次展覽展出世界新聞攝影大賽評審團挑選的獲獎作品，部份題材涉反修例事件，包括法新社記者Nicolas Asfouri的《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列等。該展覽原定本月1日至21日於浸大顧明均展覽廳舉行，但校方突然拒借出場地。