【本報訊】本港再多一人接種國產科興疫苗後猝死，成為科興開打後第十名死者。死者為一名62歲保安員，患有「三高」等長期病，本月7日接種第一劑科興疫苗，27日早上上班期間被發現失去知覺死亡。

患高血壓高血脂

死者為一名62歲男士，本身患有高血壓、高血脂症、空腹血糖異常及肥胖。前日早上工作期間被發現失去知覺，送往聯合醫院急症室搶救無效後，證實死亡，初步診斷為心臟驟停。

根據資料，該男士去世前20日、即3月7日在九龍灣體育館社區疫苗接種中心注射科興疫苗，他在接種後逗留在接種中心觀察期間，並沒有不適紀錄。

消息指，死者身形肥胖，於觀塘康濤閣任職保安員，前日早上在更亭暈倒。死者曾向居民透露過自己快將打第二針疫苗，有康濤閣居民指對其突然死亡感詫異，屋苑前日傍晚已為保安員進行法事。

衞生署指接獲呈報後，已即時聯絡醫管局，正就該宗事件獲取更多資料，以進行調查及評估，個案將交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

目前本港累計12宗接種武肺疫苗後死亡的個案，十宗涉及科興，另外二人接種復必泰。

此外，再多兩人前日接種科興疫苗後不適送院。一名24歲女子接種第二劑科興疫苗後，出現發燒、心悸及感到暈眩；另一名52歲女子接種第一劑科興疫苗後，出現心悸、 血壓上升及胸口痛。兩人均於源禾路體育館社區疫苗接種中心，情況穩定。經治療後，留院觀察。

截至昨日再多6,600名市民接種第一劑科興，亦有6,510名市民接種第二劑科興疫苗。至今累計443,900名市民已接種第一劑疫苗，18,500名市民已接種第二劑科興。