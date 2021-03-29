旅遊業因疫情冰封一年多，業界指失業率達11%，他們今日與政府開會後成功為業內人士爭取返工，5月1日起在24間非醫院營運的社區疫苗接種中心提供約2,000個短期空缺，讓旅遊界從業員就職，短期工為期5個月，最高月薪可達4萬元。有關職位原本由公務員兼職擔任。

香港旅遊業議會名譽顧問胡兆英透露，旅遊業界會負責行政支援工作，成立有限公司負責管理，及設委員會審核面試職位，後勤工作全程要7個月，政府會資助200萬元。

負責24間社區接種中心行政、接待工作

職位方面，業界會負責其中24個非醫院負責營運的社區疫苗接種中心的行政、接待、營運等工作，最高薪的中心主任月薪可達4萬，須持大學畢業學歷，每個中心料需2名主任；另需4個副主任，同須大學學歷，月薪可達3萬元。

其他前線員工以日薪計，每日13小時有1,300元，每月最少上班8天、最多14天，即月薪10,400至18,200元，每個中心約需80名員工，每人需接受最少3.5日實地或課堂培訓後才上班。

有兩年旅業經驗即可應徵

過往在旅遊業曾經有兩年工作經驗，不論導遊領隊、酒店業、旅行社職員、旅遊巴司機等前線後勤員工皆可應徵。至於實際工種、薪酬津貼、會否讓失業人士優先上班等，胡兆英指將於4月1日開記者會公佈詳情。

政府隨即發稿，指由5月1日起，將按「防疫抗疫基金」下的創造職位計劃開出今次2,000個職位，整個計劃預算開支為1.5億元。公務員事務局局長聶德權今日與多個旅遊業界代表會面並「在短時間內」達成共識。政府強調工作只包括登記、講解、人流管理等，接種疫苗和醫療相關的工作會繼續由專業醫護人士負責。

當局指旅遊界人士「經常需要處理突發事件」，故預計只需「接受短期培訓及熟習環境，便能投入接種中心的工作」，又指從旅遊業界增加人手，可讓早前被調派到接種中心的公務員，調回原來工作崗位。至於其他遭勒令停業多個月的行業，例如酒吧的從業員，則沒有受惠。

被問是否又益旅遊業界，旅遊業立法會議員姚思榮解釋，政府下個財政年度擬開3萬個職位空缺，旅遊業由去年年初至今冰封，希望這段時間幫助就業不足的從業員應付生計，待日後通關可回到老本行。他指接種中心短期工合適又符合要求，相信培訓後從業員可很快投入工作，形容今次是為業界爭取回來的機會，盼亦可分擔公務員工作量，毋須影響他們的日常工作。

葉慶寧改口 否認業界任接種中心職員「好醜」

旅行社東主協會會長葉慶寧回應《蘋果》時，更正今早於港台受訪的「好醜」說法，指政府聘用業界任接種中心職員「唔醜，點會醜呢。本身有筆錢畀公務員，而家畀業界咪幾好」。葉指，他所說的「好醜」是指旅業界人士本身，在疫情期間令業界衰落，是表現不力。

他續指，一眾導遊領隊全是專業人士，卻自去年起一直無工開，持續零收入，他認為比起其他遭勒令停業的業界更慘，幸現時可獲短期聘用5個月，「個個都餓到皮黃骨瘦」，相信可解燃眉之急。 不過他又直斥食衞局局長陳肇始表現，認為對方應順從各國的旅遊通關要求，「人哋叫咩你咪跟，又唔係叫你創新，叫你創新就話怕孭鑊啫」，重申希望港府盡快通關，並籲接納外國郵輪遊等，讓業界復業。

停業至今 酒吧業、派對場地斥政府冷待

多個行業在疫情期間被勒令停業，卻至今未獲政府支援。對於旅遊界從業員將可獲聘為接種中心職員，酒吧業協會副主席錢雋永直斥，當局做法「直頭係不公平，但我哋已經冇say」，續指即使早前已向食環署副署長黃淑嫻，一口答應接受「戴罩飲管式」喝酒，但聽畢今午政府記者會後，料最少要再停業兩周。錢認為當局一直無視業界要求賠償，故在酒吧業從業員身處水深火熱時，希望當局同樣能向業界提供就業職位。

派對場地協會會長林漢然則認為，對政府偏袒旅業界感覺不大，直言「個人嚟講，（接種中心）都算係打政府工，就算請我都未必揀佢哋」，相信業界人士在停業期間，仍能接「freelance」工作過活。不過，林強調，縱然對接種中心不感興趣，但做法已反映政府對派對場地業漠不關心，「酒吧業都話有食環同佢哋傾，我哋就由始至終，都冇部門負責、冇人理。」

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