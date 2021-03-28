【本報訊】12名被送中港人的其中八人，早前完成內地刑期後被移交香港，雖然香港警方派員負責交接，惟多人事後一度下落不明，「12港人關注組」多次向傳媒反映，有人被移交港逾一日後仍未跟家人聯絡，甚至在無律師陪同下已向警方錄取口供。

最少六人拒家屬安排律師

八名被送中港人上周一分三批被移交香港，家屬事前均未有接獲香港警方或政府部門通知相關安排，當天只能從傳媒報道等才知悉八人被送到新界區多個不同警署。有家屬在警署外守候，亦有家屬到不同警署查問，惟不得要領，有警員甚至訛稱「未回來」。

12港人關注組上周二晚曾透露，雖然當時已是移交完成後逾一天，但起碼仍有四人未能跟家人以電話聯絡；另八人中又有最少六人已表明拒絕家人安排的律師協助。

八人回港後，除李宇軒外，其餘七人因涉及本港案件被起訴，案件翌日已安排在多間法院提堂，各人因正隔離檢疫均缺席聆訊；李的案件上周三亦於西九法院提堂，他同因正檢疫而未有到庭。及至上周四，12港人關注組發出「尋李宇軒」的聲明，才證實除李宇軒外，另外七人經多日後終已接觸家人。

有家屬向傳媒透露，曾成功跟兒子見了一面。鄭子豪父母指，整個過程先是他們多番致電警署，惟警方卻稱需要核實家屬身份，及後鄭子豪終親自來電聯絡，告知被送到青衣警署，然後鄭父母始獲安排作短暫見面，他們指兒子精神不俗。