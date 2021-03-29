港鐵「可加可減」機制自2007年兩鐵合併起實施，2009年首年加幅未達啟動機制門檻，翌年才成功按機制加價，惟一直「只加不減」。今日（29日）出爐的機制運算結果，卻首度錄得減幅，6月27起可減價1.7%。不過，當計及每程8折票價優惠在3月底結束與4月起改推出僅95折的優惠後，港鐵票價「明減實加」；即使行會批准減價1.7%，6月底起票價仍加約17%。

港鐵「可加可減」的票價調整機制的方程式結果今日（29日）出爐，統計署剛公佈去年第四季運輸業名義工資指數，按年減幅為1.7%，故今年港鐵票價方程式計算結果為減幅1.7%。根據機制，如減幅達1.5%以上，則可啟動「減價」機制，即自2007年兩鐵合併後，實施「可加可減」制度十多年以來，首次可按機制減價。不過，港鐵每程8折八達通票價優惠將於周三（31日）結束，同時只在4月1日推出「5%車費扣減優惠」，並稱5%票價優惠會持續實施至明年（2022年）1月1日，即代表市民於下月開始已要「硬食」票價加幅。

以中環往荃灣為例，現時正價票價為$15.2，8折後實繳車費為$12.1；新安排下，同一車程的正價票價雖然下調1.7%至約$14.9，但折扣優惠亦由20%降至約5%，即乘客須實繳約$14.2的車費，較現時貴約16.7%。

港鐵票價調整方程式由兩組數據啟動，政府統計處早前已公佈去年12月通脹率按年下跌0.7%，而新公佈的去年第4季運輸業工資指數變幅亦按年下跌1.5%，今年票價方程式得出結果為減幅1.7%。值得注意的是，自港鐵票價調整機制2013年起引入家庭收入中位數作考慮因素，訂明票價的增幅不能高於其變幅，而過去兩年均觸及封頂機制，今年理應要追加合計1.58%的加幅，而2022年亦須處理1.27%的延後加幅。港鐵於新聞稿指，決定將累計1.58%加幅再延後，惟未有交代何時處理。按正常情況下，1.58%加幅預料最快將會於2022/2023年度處理，如原定2022年1.27%的延後加幅於同一年處理，即累計加幅達2.85%。根據機制，當港鐵票價調整方程式的結果大於1.5%時，港鐵便須加價，意味下一年很大機會「加價」。

港鐵提及，2021/22年度港鐵票價下調1.7%，乘客因而節省的車資超過2億元，連同本年度一系列超過5億元的車費優惠總值等，涉及金額預計總值超過9億元。港鐵每年繼續提供超過17億元的恆常優惠，例如港鐵學生乘車優惠計劃等，合計本年度下調票價、車費優惠及特別車費安排，港鐵共承擔26億元。

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