【本報訊】本港昨日新增一宗輸入個案，並無本地個案，是連續第二日本地零確診 ，惟初步確診個案卻反彈至約10宗，零確診斷纜，當中至少一宗為本地源頭不明個案，患者為身兼番禺會所華仁小學足球教練的浸大社會科學院學生，該小學最少有九名學生及三名教練須隔離檢疫。

浸大學生會編輯委員會在fb引述該校行政副校長暨秘書長鄒靄雲發送的電郵，指社會科學院一名學生染疫。該學生本月18及22日曾到九龍塘本部校園上課，在校園逗留期間有戴口罩。校方指已安排關閉及徹底消毒相關教室及場地。其後浸大向全校師生發信，指該名染疫學生在18日亦曾出席一個於教學及行政大樓608室舉行的會議，校方會協助當局追蹤密切接觸者。

泳池有望下月解封

番禺會所華仁小學則向教職員及學生家長發通告指，得悉一名足球教練初步確診，他正是該名浸大學生。最少六名一年級及三名二年級學生被列為密切接觸者，他們本月21日曾參加訓練，全程有戴口罩。九名學生由家長陪同隔離檢疫，與初步確診教練屬同一機構的三名教練亦要檢疫，教練同住家人經檢測為陰性。校方已聯絡曾參與訓練的學生家長及總教練，確定均沒病徵。呼吸系統專科醫生梁子超指，本地源頭不明個案過去七天平均數跌逾一半，是第四波疫情向好現象，但認為要多觀察14日，「只係好間唔中有零星本地個案都唔叫清到零，仲要睇多四個星期，病毒傳播鏈先至好大機會斷」。

復活假期將至，據「香港01」報道，政府擬放寬宗教活動人數限制外，去年7月初關閉的泳池和海灘亦有望解封，行會將於明日商討。至於其餘場所，據了解有部份仍未有重開時間表。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為現時是本地清零的關鍵時刻，籲業界忍耐，「始終以往（政府）張弛有道個政策都唔係最理想，一放寬又反彈，𠵱家接近清零，大家要忍耐多啲」。

另外，政府宣佈於本月24日至28日期間曾身處油麻地炮台街81-87號立德大樓超過兩小時的人士，須於3月30日或之前接受檢測。