西九文化區M+博物館即將開幕,館長華安雅早前指展出希克藏品中涉及藝術家艾未未展品並沒有問題,卻受建制派抨擊,西九事後亦稱,開幕時未有打算展出該幅向北京天安門廣場舉中指的作品。

當年向西九捐出大量藏品的瑞士前駐華大使、收藏家希克(Uli Sigg)首度開腔回應事件,他指出「當代藝術可能批判現實,甚至明確指出傷痛」,又形容當代藝術不會是「你的好朋友」,它要求人們持開放的態度對它進行分析和評論,若不持開放態度,「那麼你將不會欣賞當代藝術。」

當代藝術「不會是你的好友」

根據《眾新聞》報道,他們獲得希克給西九的聲明,聲明於本月23日發出。希克其後再向《眾新聞》確認聲明是由他本人發出。

聲明提到,在中國大部份地區,顯然部份香港社會人士對於當代藝術有着與藝術界不同的理解,帶着不同的目光看待藝術。

他形容傳統藝術會展示理想、美好和帶到和諧的國度。傳統思維上,藝術是你的好友,但當代藝術不是;當代藝術會批判現實,甚至明確指出傷痛。當代藝術亦要求你以開放態度去面對真實的世界,並對它的分析和評論感興趣;它亦要求你對藝術感到好奇,才能展示在舒適區以外的新空間和新想法,因此要遠比對待傳統藝術持更開放的態度。

他重申,如果你不堅持這種開放態度,你不會欣賞到當代藝術。(If you don’t work on this openness, you will not appreciate contemporary art.)

藏品應反映中國當代藝術和實驗藝術家之創作

希克亦認為,藝術需要時間接觸及討論,若斷絕了這討論,人們可能不會真正進入當代藝術。他又提到其建立的收藏品,並非由私人收藏家根據個人品味塑造而成,而是一個體制本應要做的、應嘗試完整地反映在中國當代藝術和實驗藝術家隨着時間及跨媒體的藝術創作。

他形容自己感興趣的,是藝術家在特定時刻所表達的關注,及在這無法預測的環境、國家全面變革的氛圍下所創作的作品,因此這必然地包括較邊緣的作品。他又形容,並非所有的展品都是為了廣大公眾而設,而是保留給藝術史學學者作研究之用。

