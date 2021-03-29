大角嘴聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞早前接連爆出欺凌辱罵下屬、懷疑虐待學生等醜聞。受害老師曾稱事件曝光後遭胡當眾在堂上辱罵「黑心老師」及「畜牲」，有師生受驚痛哭。《蘋果》今收到聲稱事發錄音，疑似胡的女聲在孩童嬉戲場合中辱罵對方為「黑心老師」、「仲衰過畜牲」。

跟進事件的油尖旺區區議員李傲然今（29日）向《蘋果》提供一段聲稱是胡肖霞早前在老師照顧學生期間，衝進教室辱罵教師的錄音。

該段錄音長約1分鐘，可聽到一把疑似胡的女聲在兒童玩耍期間罵另一人為「黑心老師」、「不得好死呀你」、「淨係做衰人。啊！唔係，唔係做衰人，你唔係人，仲衰過畜牲」以及「對啲畜牲唔使輔導㗎！」錄音中未有其他人的回應。

李傲然表示，他與涉事老師均認為該女聲為胡本人，相信該錄音事發於3月17日，即胡首次就以上指控回應後的上課天。他指，無法接受胡在學童面前使用粗鄙字眼辱罵教師，憂慮對在場學童帶來心理陰影。據他了解，胡當時因以為有老師向傳媒披露其大宅僭建一事，故大發雷霆，但有關事件是傳媒調查所得，教職員並不知情。

《蘋果》今日傍晚已就事件向教育局及胡肖霞查詢，正待回覆。

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