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幼園校長胡肖霞再被揭醜聞 辱罵老師「衰過畜牲」錄音曝光：不得好死呀你！

1小時前

大角嘴聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞早前接連爆出欺凌辱罵下屬懷疑虐待學生等醜聞。受害老師曾稱事件曝光後遭胡當眾在堂上辱罵「黑心老師」及「畜牲」，有師生受驚痛哭。《蘋果》今收到聲稱事發錄音，疑似胡的女聲在孩童嬉戲場合中辱罵對方為「黑心老師」、「仲衰過畜牲」。

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跟進事件的油尖旺區區議員李傲然今（29日）向《蘋果》提供一段聲稱是胡肖霞早前在老師照顧學生期間，衝進教室辱罵教師的錄音。

該段錄音長約1分鐘，可聽到一把疑似胡的女聲在兒童玩耍期間罵另一人為「黑心老師」、「不得好死呀你」、「淨係做衰人。啊！唔係，唔係做衰人，你唔係人，仲衰過畜牲」以及「對啲畜牲唔使輔導㗎！」錄音中未有其他人的回應。

李傲然表示，他與涉事老師均認為該女聲為胡本人，相信該錄音事發於3月17日，即胡首次就以上指控回應後的上課天。他指，無法接受胡在學童面前使用粗鄙字眼辱罵教師，憂慮對在場學童帶來心理陰影。據他了解，胡當時因以為有老師向傳媒披露其大宅僭建一事，故大發雷霆，但有關事件是傳媒調查所得，教職員並不知情。

《蘋果》今日傍晚已就事件向教育局及胡肖霞查詢，正待回覆。

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胡肖霞虐待學生大角嘴聖德肋撒幼稚園辱罵老師
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