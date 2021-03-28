【本報訊】政府想方設法鼓勵市民接種疫苗不果，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌直言現時接種率「未係最理想」，認為政府應開始考慮提供誘因，例如推出「疫苗護照」，以半年為限期。有醫生認為，通關需取決於兩地疫情，即使已接種疫苗，亦有染疫可能。

武肺疫苗接種計劃開展一個月，但打針人數不足50萬。許樹昌直言本港疫苗接種率「未係最理想」，呼籲市民盡快接種，因疫苗是新面世，需時研究接種疫苗後抗體可維持的時間。

梁子超︰要睇兩地疫情

許樹昌表示目前在自然感染下，患者的抗體水平可維持六至九個月，相信接種疫苗後產生的抗體水平會更高，最少應可維持一年，市民暫時不需要接種第三劑。

許樹昌又指，本港專家正研究接種疫苗後旅遊護照問題，以以色列為例，當地計劃接種疫苗後發出的旅遊證件維持半年，本港如要推出相關疫苗護照，以半年為限期較「穩陣」，但因要預防變種病毒，出發前和到埗後仍要繼續檢測，如陰性可豁免酒店檢疫。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超指出，兩地能否通關，應視乎疫情是否受控及有否嚴防變種病毒，而不是只着眼當地人士接種疫苗的比率，「疫苗並非萬能，打咗疫苗並非百分之百不會受感染，最重要睇雙方嘅疫情對等，大家係咪有效控制得好，同埋有冇變種病毒爆發，如果呢兩樣嘢做得好，就可互相通關」。

復星：封蓋瑕疵不涉質量問題

近期「主打」BioNTech或阿斯利康疫苗的國家如美國、英國或以色列，疫情放緩；惟「主打」國產科興疫苗的智利、巴西及土耳其，疫情反而越演越烈，智利3月26日單日確診更達7,626宗歷史新高。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明認為，智利與土耳其疫情未受控，不排除因當地出現變種病毒所致。他指科興疫苗至今未有提供對付變種病毒的數據，「雖然未有數據，唔等於冇效，但係有合理懷疑佢嘅保護力未必夠」。

翻查資料，即使打齊兩針疫苗，亦未必能通關。例如冰島的疫苗護照只承認已獲歐盟或世衞認可的疫苗，包括BioNTech疫苗、阿斯利康疫苗等，但未被歐盟或世衞認可的科興疫苗不屬可豁免範圍。

另外，本港BioNTech部份批次包裝有瑕疵而要暫停接種。涉事的復星醫藥昨日表示，BioNTech已就疫苗藥瓶封蓋瑕疵提交中期報告，確認藥瓶封蓋有瑕疵與運輸有關，不涉生產過程和質量問題。廠方正評估運送另一批疫苗到港澳地區，若條件允許會盡快補貨。

許樹昌相信，BioNTech疫苗的藥瓶封蓋瑕疵問題是個別問題，希望一星期後完成調查能重啟接種。