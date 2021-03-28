【本報訊】全國人大常委會今明兩日開會，審議「完善」香港選舉制度。全國人大常委、民建聯譚耀宗昨午啟程赴京開會，暗示有可能在今次會議通過有關《基本法》的修改，到時將作公佈。有評論員認為，人大常委會開多少次會也沒有分別，因北京對修改選舉制度早有定案，不會有任何轉變。

今次有份出席會議的除譚耀宗外，還包括基本法委員會副主任譚惠珠，港區人大代表團正副團長馬逢國、身兼公大校長的黃玉山及盧瑞安。譚昨午在機場會見傳媒表示，會議即將舉行，現時不宜討論及猜測太多修訂內容。

修訂議席分配

譚又稱，若開會時各人認為討論成熟，沒有甚麼意見，修訂就可能會表決，因人大常委知道此事有逼切性，本港未來一年要舉行三次選舉，即使人大常委會完成修訂，仍需給予時間香港作本地修例，或暗示明日很大機會通過「完善」香港選舉制度方案。

會議將於明日上午結束，若通過改變香港選舉便會公佈詳情，料屆時有相關說明，協助公眾了解今次對《基本法》附件一及二的修訂，相信特區政府隨後會加緊工作。譚耀宗指會議通過有關修訂後，會公佈相關細節，相信特區政府及香港立法機關都會積極配合有關工作，有信心修例能順利推行。

早前全國人大通過「完善」香港選舉制度，但具體安排如立法會90席中，直選、功能、選委會議席如何分配，特首選委會增至1,500人及新增一個界別、並剔除區議會選委後，選委議席如何分配，則由人大常委會決定。

身兼港區人大代表的工聯會會長吳秋北昨指，對新制有更大期望，冀可改變香港側重工商、忽略勞工基層的政治格局，但強調並非要勞工階層做主導。至於工聯會未來選舉部署，吳稱，每個層面界別包括直選、功能組別以至選委會都會爭取，但拒評部署，稱言之尚早，「我哋有人，我哋有適合人才」。

時事評論員劉銳紹認為，港人不用對人大常委會議存任何幻想，「由開始搞政改，已經做好晒個態勢，要快刀斬亂麻，唔想香港問題影響習近平的二十大部署」，充其量只餘下一些細節未完全確定，「諗呢個星期過唔過到冇意思，北京一定會做，唔會有分歧，亦唔係有顧慮」。劉認為港人應抱持平靜心態繼續據理力爭，「但唔會改變到，不過就可以繼續教育到公眾」。