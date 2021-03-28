【本報訊】本港曾發生不少致命塌樹意外。發展局正展開「二維條碼樹木標籤計劃」，在樹身掛上QR Code標籤，市民可通過手機掃描，向當局滙報問題樹木，同時讓公眾了解更多樹木知識，預計明年初可先為約20萬棵行人路旁樹木展示標籤。

樹牌顯示知識及趣聞

目前全港約有170萬棵由政府負責恒常護養的樹木，約100萬棵位於人流車流高的地點。

發展局長黃偉綸昨在網誌透露，護養樹木不單靠樹木管理部門的風險評估和定期護養，市民合作亦十分重要，當局正展開二維條碼樹木標籤計劃，即在樹身掛上設QR Code標籤「樹牌」。

發展局樹木管理主任陳婉雯表示，計劃旨在通過使用QR Code，方便市民滙報問題樹木，並向公眾顯示更多樹木知識，如樹木品種、特徵及植物趣聞等。當局現正加設樹牌，工作將分階段完成，預計明年初會先為約20萬棵行人路旁樹木掛上標籤。

負責項目的園境師陳元敬指，市民一旦發現樹木有問題，可致電1823滙報。此計劃將覆蓋全港，涉及的樹木位處人流較多的地點，如大型交通樞紐，包括港鐵站、渡輪碼頭外等；首階段將製作約一萬個樹牌。

負責搜集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉指，樹牌除顯示樹木基本資料，亦包括趣聞，如一種名叫秋楓的樹木，具有生態價值，其中一棵在沙頭角荔枝窩生長的秋楓已有逾百年的歷史；秋楓的果實可釀酒，樹葉更可作香料煮出一道名叫「茄苳雞」的菜式。