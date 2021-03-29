香港電台在政治清算的風眼中成眾矢之的。去年《文匯報》及《大公報》報道炮轟港台煽動「台獨」，指其外判節目《台灣故事III》其中一集，旁白把台灣形容為「國家」，變相支持台獨。通訊局今裁定有關投訴成立，指有關節目不準確地使用「兩國邦交」及「斷交」的詞語，違反了《電視節目守則》，並向港台發出勸喻。

投訴指節目煽動仇恨中國 侮辱國家主權

通訊局指，涉違規的港台節目為《台灣故事III》的其中一集，節目標題為「斷交之後」，是長約30分鐘的紀錄片，講述在台灣留學的布基納法索學生的校園生活，和馬拉維共和國的社區計劃。局方早前接獲兩宗投訴，指節目將台灣描繪為「國家」，說法並不準確、有欠持平、煽動仇恨中華人民共和國，和侮辱國家主權。

局方裁定，節目的旁白和受訪者使用「兩國邦交」和「斷交」等詞語，來形容布基納法索、馬拉維共和國與台灣過往的關係，有關用語並不準確，明顯違反了《電視節目守則》第9章第1A段，規定紀錄片的真實資料須準確無誤。

遭左報批鬥後港台速下架

至於投訴人指控節目煽動仇恨中華人民共和國，並侮辱國家主權；通訊局認為，沒有證據顯示港台在節目中加入可能導致任何人士或群體，基於民族、國籍或種族原因而遭人憎恨、畏懼、受到污蔑或侮辱。

港台遭左報批鬥後已把節目下架，該集去年從港台網站消失，YouTube版本亦轉為不公開，發言人亦承認用字應為「兩地關係」才恰當，已責成同事檢討審視節目內容。

香港開電視合家歡時間播啤酒廣告 違反守則

此外，通訊局早前亦接獲公眾人士投訴，指香港開電視於合家欣賞時間，即下午4時至晚上8時半播放宣傳「藍妹啤酒」的電視廣告，違反《電視廣告守則》，規定持牌人不得在本地免費電視節目內，播映任何酒類廣告。局方認為投訴成立，並向奇妙電視發出勸喻。

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