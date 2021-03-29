浸大學生會前會長方仲賢前年因購買觀星筆被捕，巿民深夜包圍深水埗警署聲援。其間沙田區議員黃學禮稱收到求助到場調停，惟被指「救示威者」而被捕，遭控以阻差辦公罪名。案件經審訊後，裁判官劉淑嫻今裁決，質疑多名控方證人指被告曾減速以阻截警員追捕射彈珠的示威者，惟呈堂片段卻未見射彈珠人士的身影，與證人描述不符，亦未能排除被告只是逃跑時意外撞到身後的警員，故裁定被告罪名不成立。

現為沙田區議會副主席的黃學禮（27歲）早半小時抵達法院，庭外與友人相擁。他於開庭前形容自己心情平靜，又謂案件雖頗輕微，但拖了兩年，亦屬折磨，故無論結果如何，今日都是一個「了斷」。

「今日脫罪，第二日都可能會告你其他罪」

當劉官裁定黃學禮罪名不成立，旁聽席上傳出掌聲。散庭後，黃學禮與親友擁抱，庭外表示心情依然平靜，又認為「今日脫罪，第二日都可能會告你其他罪」，故對律政司會否上訴未感擔憂。

黃學禮被控於2019年8月7日在長沙灣政府合署外，阻撓正在執行職務的警員A。涉案警員A早前獲法庭頒下匿名令，獲准在屏風後作供，傳媒不得報道其身份。

劉官分析證供時表明，除了接納控方第四證人、即拘捕被告的警員誠實可靠外，其餘證人的供詞均與呈堂片段有不符的部份。

警員A曾供稱追捕「彈珠人」至5至6米距離時，被告出現在「彈珠人」的右後方，並推了「彈珠人」一下，大喊「走呀」。警員A同意被告曾停低一事是他採取行動時的重要考慮，惟警員A並無將此事記入記事冊或書面供詞之中。而警員A觀看片段後，亦記得被告曾作勢停下、微微打側跑並收慢腳步，惟未見被告曾推開「彈珠人」。

司法機構職員曾阻止傳媒聽審

劉官質疑警員A首次注意到被告、卻未追上被告時，已不見「彈珠人」的蹤影。劉官又指，如警員A聚焦在追捕「彈珠人」，理應會在片中認出「彈珠人」，惟警員未有認出。

另外，負責追捕被告的警長張淑海曾供稱，當時他跟警員A一同追捕「彈珠人」，看到警員A與「彈珠人」最接近時只有一隻手臂的距離，形容被告佔用了警員A的跑線，阻擋A的去路，更拉遠了A與彈珠人的距離。惟辯方呈上警員A追捕「彈珠人」的片段中，未見被告曾出現在「彈珠人」的附近。

劉官續指，證人供詞指出被告當時逃跑並無回望從後追趕的警員，而且被告背著背囊，若突然停下的位置恰巧撞到警員，亦是有機會發生的事。由於控方未能推論至毫無合理疑點，故劉官裁定黃學禮罪名不成立。

本案早前開審時，有司法機構職員稱基於保護警員證人為由，限制記者內進。庭內原本有七個記者席，惟開庭前突禁止排第五至七的記者入庭聽審，聲言要「保護屏風後的匿名證人」。記者周旋近兩小時始獲安排入庭站立旁聽。記協主席楊健興早前回應指，公開審訊目的是「彰顯司法程序在陽光下進行」，司法機構做法難免令人擔憂是針對傳媒、收窄新聞自由。

【案件編號：WKCC1339/20】

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