【本報訊】47人因參與民主派初選被控顛覆國家政權罪，僅11人獲准保釋，其餘人士至今已還柙近一個月。昨日繼續有被囚人士親友到收押所探望。劉頴匡女友黃于喬（Emilia）表示，劉要求她寄歌手林家謙的歌詞給他，讓他可透過歌詞回想旋律，以進行改詞等創作，笑稱：「佢嘅創作靈魂仍然燃燒緊。」又指劉想趁在囚期間進修，包括學習日語。

劉頴匡女友黃于喬形容他精神不俗，「佢保持樂觀，盡力撐住」。劉前日獲發收音機，對聽到歌手林家謙的新歌感高興，十分珍惜聽收音機的時間，「佢都驚冇電，要就住聽。」劉更要求她寄林家謙的歌詞，讓他能回想旋律，創作及改編歌詞，形容「佢嘅創作靈魂仍然燃燒緊」。

她透露，劉提及有多宗案件在身，故想趁此時間進修，例如學習日文，「佢叫我入啲日文書畀佢，或者大家同佢（寫信）講多啲日文嘢」。她指劉收到的信件內容五花八門，有人寫詩句，有人向他分享冷笑話，另有人繪畫雀鳥、蜜蜂等圖案給他，「佢話大家好有心，好多謝大家」。

尹兆堅單獨囚禁 靠信仰支撐

早前黃于喬曾笑稱，劉頴匡貼信封貼得比年長囚友慢，她轉述劉着她澄清非智力、手眼協調出問題，工作慢是因認真工作，「佢話黐得好仔細，好有quality（質素）」。至於郭家麒妻子、岑敖暉妻子余思朗昨亦先後到赤柱監獄探訪，陳志全及岑子杰友人也前往探訪。

另外，民主派元朗區議員郭文浩在社交媒體提及，前日到荔枝角收押所探望尹兆堅，「阿尹精神狀態唔錯，有做運動，食量減半，身體慢慢適應」。他指尹叫大家撐住，「佢都會為自己同手足祈禱」。由於尹現時單獨囚禁，「隔籬左右」非同案被告，現靠信仰及看書支持下去。