4人限聚令、晚上10時後禁堂食等社交距離措施於本周三（31日）屆滿。食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今午舉行記者會，交代新一輪社交距離措施。

考慮到英國確診數字下降及疫苗接種程度，當局決定取消「在登機前21天曾到英國的人士，不會獲准來港」的限制。為確保當地港人有序返港，港府正與航空公司商討，於4月下旬派指定包機到當地接回港人，惟他們抵港後仍須在指定酒店檢疫21日。

而「從澳洲、紐西蘭及新加坡等低風險地區來港要檢疫21天」的規定，亦會縮減至在指定酒店檢疫14天及自我監測7天，以及第19天再做檢測。而從中風險地區來港，如已接種疫苗，只須在指定酒店檢疫14天，否則仍須檢疫21天。另外，考慮到內地疫情持續穩定，港府考慮擴展「回港易」計劃覆蓋範圍，包括從內地經機場回港的港人。

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