【本報訊】鴨脷排碼頭對開海面爆發白牌艇爭客衝突，主因經營有關街渡服務有利可圖。據估計以假日高峯期，一日可有數千元生意，收入豐厚。有區議員不諱言，同類事件過去時有發生，如今疫情下艇家競爭更為激烈。

山友轟政府沒規管

據悉鴨脷排出現白牌艇經營街渡，是由於不少行山客由鴨脷洲行山至玉桂山後不想原路折返，於是會在玉桂山旁的鴨脷排，致電艇戶乘搭駁艇往香港仔避風塘上岸。一般每人每程收費約40元，粗略估計若以一船每程平均15人計算，每日走10轉，收入便有6,000元。

昨日現場乘搭白牌艇的行山市民絡繹不絕，當中更包括兩名來自西班牙及俄羅斯的行山人士，她們表示曾三數次到玉桂山行山，直言貪該處行山後可搭駁艇離開。兩人稱不知道有關白牌艇未獲批准經營，惟不擔心危險，認為舢舨「好慢」。

由於昨有水警及海事處船隻到場巡邏，有白牌艇一度未敢埋岸，結果一度約50名行山人士苦等多時仍未能上船離開。滯留的鄺小姐狠批政府未有管制或發牌，「如果一早覺得要懲罰佢哋（駁艇），要公告天下，大家唔好再用呢條route（路線）等船」，反問：「𠵱家所有行山人士都筋疲力竭，點行返去？」又指若行山客原路折返，會更危險或出意外。

南區區議員陳炳洋稱，涉事駁艇主要做外地遊客生意，疫情下競爭更激烈。同類駁艇衝突時有發生，去年8月中在避風塘內亦發生船隻追撞事件，據了解亦是兩船家因爭生意和私怨導致。事發當日他在facebook講述事件，提到其中一艘船入水被拖到岸邊，所見圖中受損船隻也是藍色篷頂。