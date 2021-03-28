【本報訊】12港人案中，八人在內地完成服刑後上周一被移交香港，事隔一星期，官方從未透露「香港故事」成員李宇軒的下落，家屬連日向懲教署和警方等多個部門查詢均不得要領。本報得悉李宇軒現正還押小欖精神病治療中心單獨囚禁，由院所內俗稱「神秘組」的懲教人員嚴加看管。據悉，今次李宇軒被「特別保護」，是警方擔心李會對外透露於內地審訊和收監過程，「驚佢亂講嘢」。

八人之中唯一被控以國安法罪名的李宇軒被押回香港後，連日來不知所終。知情人士稱，李扣押安排由懲教署神秘組負責，他現正單獨囚禁在小欖精神病治療中心，屬高度設防院所。

據悉，今次李宇軒被秘密扣押，相信是警方為免李對外透露內地審訊和收監的過程，「驚佢亂講嘢」，故封鎖他接觸其他囚犯和職員的機會。有消息指，李宇軒被警方送抵小欖當日，收押室更需預早「清場」，保密程度十分高。至於李未來的看管安排，知情人士稱由於涉及司法程序，暫時未有詳情。

懲教署神秘組看管

據悉被神秘組看管的還柙人士仍享有探訪、吃私飯和取物資等權利，但探訪名單需事先取得警方同意，包括約見律師和其家屬。

消息指神秘組由懲教署高層人員組成，包括監督和總懲教主任，負責看管身份特殊、需受「特別保護」的囚犯，例如名人、俗稱「金手指」的污點證人，以及涉廉署案件人士等，通常由警方主動要求神秘組看管，神秘組約有30人。懲教署會單獨囚禁有關人士，避免他們接觸其他囚犯，遭到報復或騷擾。神秘組在懲教署十分神秘，即使內部亦非人人知悉該組存在，神秘組看管的收押者資料雖會存於電腦，但只有高級職員才有權限查閱，一般職員無法知悉有關人士姓名和號碼等。

健康良好思維清晰

有消息指李宇軒抵港後健康狀況良好，思維清晰，交代暫不需要律師代表，至於是否「被放棄」與親友會面，該人士說：「好多犯見完警察後，都會話唔需要通知家人。」

李涉國安法的案件本月24日已提堂，李因強制隔離缺席聆訊，亦沒有律師代表出庭。控方曾於庭上指李宇軒已經會見代表的大律師，惟大律師當時不在席，控方亦未有透露大律師身份。案件押後至本月31日再訊，其間李還押懲教署看管。法官考慮到被告須隔離至4月4日，豁免他出席下次聆訊。

按照規定，懲教總部有責任主動向家屬交代在囚人士情況，懲教院所會要求被囚者填寫個人資料及緊急聯絡人資料，包括親人姓名及電話，但沒囚犯同意下，署方不會主動聯絡其親人。因此若在囚人士沒有填寫資料或不同意聯絡親人，甚至已不在懲教署管轄下，便可能出現「失聯」情況。但據悉署方亦可基於其他理由，拒絕為囚犯聯絡親人。

李宇軒的妹妹昨日未有回覆本報查詢。她日前向傳媒表示，一直未能與李宇軒聯絡，形容他「人間蒸發」，情況極不尋常。她稱從沒想過哥哥回港後，會遇上在內地一樣的事情，「冇諗過返嚟香港，其實原來做嘅程序，同你送中一模一樣，都係要打鑼打鼓搵人」。12港人關注組早前要當局澄清李宇軒是否交由懲教署看管，更擔心李的基本人權是否得到保障。

懲教署接受查詢時拒絕回應李宇軒目前是否被關押在小欖精神病治療中心，亦未有交代是否由小欖神秘組懲教人員看管；本報就事件向警方查詢，包括將李宇軒交由懲教署神秘組看管，是否應警方要求等，惟未獲正面回應，警方僅重申按程序行事，不會評論個別被捕人士要求。

小欖精神病治療中心屬高度設防院所，收容額257人，收押各類需要精神觀察、治療或特別心理服務的男女犯人及還柙犯。曾於通州街公園遭警暴的露宿者黎民十去年就在小欖精神病治療中心被發現長褲纏頸，送院後身亡。