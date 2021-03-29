2014年發生佔領運動，翌年中聯辦旗下的三聯書店出版《「佔中」透視》，書中形容佔中是有外部勢力介入的顛覆運動，屬顏色革命；更指獨立評論人協會（評協）收受美國資助，選擇性報道偏頗示威者。評協入稟高等法院控告三聯和該書作者誹謗，案件早前審結。暫委法官許偉強裁定評協勝訴，被告須賠償25萬元，並且不得再發佈相關誹謗言論。

被告為三聯書店（香港）有限公司及筆名余非的作家關秀琼。評協早前在開案陳詞中指，涉案書本內容指評協獲美國國家民主基金會資助，而基金會是中情局分店，由美國國會撥款資助；又指評協親泛民立場鮮明，在佔中期間選擇性報道，偏幫佔中示威者。評協指內容影射其會員是外部勢力的槍手，所作的評論均帶有政治目的。

召集人呂秉權早前供稱，評協於2014年成立時強調獨立，不受任何政治團體影響，卻遭指控收美國資金，「令公眾覺得我哋係講大話，係相當嚴重嘅抹黑」，損害眾位有風骨的傳媒人聲譽。

評協又向法庭呈交2014年財政年度的收入支出賬目，顯示收入只有約5.7萬元，其中5.3萬來自會員會費，餘下則是出席講座的津貼費用等。評協指出，被告非以「內容真確」（justification）作抗辯理由，即同意有關內容是虛假的。

三聯傳召董事總經理李家駒出庭，他表示出版業與新聞報道不同，「冇慣例做資料核實」，更揚言：「我認為內容冇誹謗，所以唔需要核實。」

筆名余非的關秀琼則作供透露，當年看到「港人講地」網站寫呂秉權是由美國國家民主基金會（NED）資助的評協成員。關直言：「基於我知識世界領域，判斷冇負面意思，所以咪用囉。」她承認從沒就此向NED或評協求證，但自言撰寫文章時選材謹慎，強調她在書中指評協收美國資助以及指評協的評論偏幫示威者，兩者之間沒有因果關係，故不構成誹謗。

【案件編號：HCA1438/15】

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