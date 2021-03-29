深⽔埗建築材料店一隻三個⽉⼤幼貓「可樂」去年11月失蹤，店主翻查鄰舖閉路電視，發現愛貓在店外被⼈抱走，遂報警求助，最終尋回愛貓。涉案操普通話中年男⼦被控⼀項盜竊罪，今在西九龍裁判法院受審。他沒有聘請律師，自行抗辯，承認曾帶貓回家，亦同意閉路電視片中人是自己，惟他辯稱：「因為我之前在大陸都撿過這些貓。當時以為沒有人要，貓咪跑到馬路上，我怕牠有危險。我沒有在店中盜竊，不知道貓是屬於店主。」

被告王乾（43歲）報稱任職售貨員，他被控去年11⽉27⽇在荔枝角道224號萬城建築裝飾有限公司外偷竊⼀隻貓，價值3,000元。店舖老闆娘兼貓主陳容今作供，稱「可樂」品種為唐貓，毛色黃啡帶白，去年9月開始住在舖裡，案發時約三個月大。陳稱平時不會綁住牠，惟牠頸上掛著頸繩，上有紫色叮噹，走路時會發出聲響。

陳續稱，案發當日早上9點50分，她在距離舖頭門口數步外跟可樂玩耍，因為有客人，她玩了一會便返回舖頭工作。約一小時後，她發現可樂沒有回來，「正常每一至兩小時，佢玩完後會返來店舖飲水」。她到可樂平日最喜歡逗留的店外車仔及隔離櫃員機尋找但不果，故立即關舖，到附近街道尋找，又致電丈夫求助。

10分鐘後，丈夫到達一同搜索，又到旁邊士多翻看閉路電視。陳稱錄影顯示一個身型高大、平頭裝的陌生男士，沿荔枝角道往旺角方向行走，經過店舖時在士多門口停下，「佢望住我哋玩」。當陳返回舖頭，「佢即刻調轉方向，順手行去可樂隔離，拎走咗可樂」，往深水埗方向走。

陳立即報警，數日後警察著她到大角咀一個唐樓單位認貓，當時警察用籠放著一隻貓，她認出是可樂。

被告盤問陳時，只稱「我講一下經過」，然後用普通話自述當日下班買了很多菜，「包包裝了一些，手上拎了一些」，其後經過店舖，「看到她玩貓玩了一下，然後她就進裡面了」，及後貓咪跑到南洋銀行那邊，「我就認為那隻貓是流浪貓，誰都可以玩」，於是上前摸摸貓，玩一下。由於拿著東西不方便，故抱貓回家。

裁判官向陳指出：「佢話隻貓衝去南洋喎？」陳則稱：「 （可樂）只係跳咗一步， 唔係衝出去。閉路電視見到唔係咁，我所見到嘅係，佢個肚向天咁曬太陽。」陳不同意被告曾上前跟可樂玩，「閉路電視見到，佢並冇同可樂有互動，一拎起就走，冇玩過」。控方確認警方調查時，士多已沒有備存片段，無法呈堂。

女警18358作供，講述從其他閉路電視片段看見被告身影，部份片段顯示他左手抱住貓咪。調查發現被告住在大角咀洋松街工業大廈，警方案發後3天到大廈搜索，在8樓聽到貓叫聲，其後有貓從一個單位的氣窗跳出，特徵與失竊貓隻吻合，初步檢查沒有明顯傷勢。

同日晚上7時，被告手持鎖匙返回單位開門，警員上前調查，被告供稱一兩個月前開始租住單位。警員當場拘捕被告，警誡下被告稱貓咪是他從建築材料店外拿走的。審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC4205/20】

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