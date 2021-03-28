中美阿拉斯加會談，「老虎楊」拋出「中國人不吃這一套」金句，背後官方宣傳機器全面開動，將120年前八國聯軍扣上，煽動內地「復仇雪恥」式民族主義。當時中共已經知道下一步就是歐盟及五眼聯盟制裁新疆官員，預早部署第二場好戲上演，劇目叫「支持新疆棉」，將強迫勞動問題一轉成為列強欺凌，將舊新聞炒作再上市，呼應雪恥式民族主義。在「國家面前無偶像」的網絡攻擊下，演藝人紛紛同代言的外國成衣品牌割席，香港人最震驚是過去一直迴避政治表態的陳奕迅，今次竟然身先士卒，同合作多年的德國品牌Adidas割席。陳奕迅及背後經理人公司以為迅速切割避過一劫，變身愛國藝人，殊不知他正踏上了政治condom之路，因為這場新疆棉打擊外企愛國運動，很難演下去，最終黨只會宣佈繼續振興本土紡織業成衣品牌，以此作結。至於「污名化」了的陳奕迅，被世界視為新疆集中營代言人，以後叠埋心水在內地跑碼頭帶貨做商場show，從此與流行文化絕緣！

為何新疆棉運動會爛尾？因為《經濟學人》智庫EIU在2020年已作了預測，認為武漢肺炎所造成的危機超出預期，讓政府及企業界猛然警醒，需要降低對中國製造的依賴性，重塑全球化，將供應鏈遷出中國乃大勢所趨。自中國加入WTO這廿年間，主導全球國際貿易及供應鏈，全球化本質上是以「中國化」為核心。一向撐全球化的《經濟學人》指疫情將加速「區域供應鏈」發展，會出現逆轉全球化。在服裝業全球化供應鏈之中，大家只看到H&M、Adidas、Nike、Uniqlo、Gap、Zara及無印在中國零售店規模大，認為中共煽動「雪恥民族主義」，新義和團效法120年前拆鐵路燒教堂毀洋貨，外企必定認錯跪低。但大家知否美國、歐盟、日本是中國紡織和服裝業最重要出口市場，整個紡織相關行業總出口額接近13,000億人民幣，佔中國紡織業總產量超過一半。即是H&M、Uniqlo、Adidas、Nike不單在內地生產，內地銷售，更重要是供應全世界，出口供貨到各地零售店。

外企長痛不如短痛

新疆棉事件正好令全球紡織服裝供應鏈與中國脫鈎，本來外資「側側膊彈弓手」處理新疆棉問題，但中共卻義和團上身，儍到發動小粉紅逼外資企業表態，外企若向中共跪拜，重挫企業品牌形象，西方消費者立即發動杯葛。因為揭露新疆強迫勞動已經是2019年的事，外國消費者本來不太關心，新疆問題之所以再受西方關注，背後是疫症引發全球反中情緒所致，所以今次外國企業向中共下跪，會觸發更嚴重的全球杯葛。如果中共義和團運動升級，外企只能長痛不如短痛，永久棄用中國棉，轉到巴西、印度、巴基斯坦等棉花大國進行生產，連帶原本設在中國的成衣生產線和相關產業鏈一併撤離，提早將供應鏈去中國化。所以我估計這場新疆棉運動很快就會收工，只餘下跟車太貼的condom陳奕迅，遺棄在地下。

中共目前運用的一套叫「管控式民族主義」，認為民粹可以隨時放，也可以隨時收，以此鞏固獨裁管治，實現永續執政。但當他們興高采烈地認為又勝一仗，領導人民望高企民情高漲時，其實已將供應鏈「去中國化」又推前了一大步。

劉細良

時事評論員