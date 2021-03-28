【本報訊】去年中爆疫的Star Global傳銷群組，與Francine關係密切。弗朗爾集團有限公司（Francine Holding Limited）總裁和董事黃樹雄2000年成立亮碧思集團，以層壓式推銷不同貨品，記者比對近日傳銷人員展示的圖片和資料，發現內容與網上所指Star Global、Francine、亮碧思的傳銷資料脗合。

與爆疫Star Global關係密切

記者本月某個周五晚到BKW Partyroom出席推銷Francine產品的傳銷團隊聯誼聚會，介紹人在講解中便透露生意金主之一是黃樹雄。黃樹雄擁有多間公司，在傳銷界甚有名氣，原在台灣經營香薰生意，其任職董事和總裁的Francine，與去年8月出現群組爆發的Star Global關係密切，Star Global的營銷點、最初爆疫的何文田怡安閣，正是Francine聯絡地址之一。

不過，Francine去年8月在Star Global爆出疫情後，即在報章刊登廣告，聲稱Star Global只是Francine其中一個獨立經銷商，只有生意上往來，並非子公司或相關公司，只是提供怡安閣的地舖及地庫供Star Global進行營銷活動。