年近五旬的貨倉工人兼保安員，去年冬天在床上為15歲女兒「暖腳」，趁女兒睡著，摸她的臀部和大腿，進以撫摸私處15分鐘。工人今在區域法院承認非禮罪，辯方呈上求情信，指妻女已原諒被告，父女維持良好關係。不過，女兒卻在創傷評估報告中表示：「我覺得好嬲！點解爸爸要咁做？但我唔想知答案，我知嚟冇用。因為已經發生咗，唯有算數！」法官林嘉欣先替被告索閱心理報告，5月11日判刑。

現年51歲的被告還柙候判。辯方求情稱被告於內地出生，曾在內地投資，惟投資失敗。被告娶了香港女子，來港後任職夜更保安及貨倉工人。辯方呈上被告以及妻女的求情信，指妻女已原諒被告，父女兩人仍維持良好關係。

對於女兒在在創傷評估報告中表示「覺得好嬲」，辯方引述其他段落謂：「佢（指被告）可能有苦衷，佢可能都覺得對我唔住，佢其實對我幾好。」辯方認為女兒心情複雜，並強調今次是單一事件，被告不會再犯，自知會被判監，希望將來能與妻女團聚。

非禮期間疑上色情網站

案情指，被告與妻子和時年15歲的女兒X同住，單位沒有睡房，僅得客廳、雙人大床及碌架床各一張。去年1月5日，僅得被告與X在家中，X當時做完功課，躺在床上玩手機。被告正在睡覺，但遭X弄醒。X自言需要小睡片刻，被告則躺在她的身旁。

兩人在床上玩了一會，X其後入睡，因為腳凍，她將足踝放在被告腳處取暖，其後入睡。被告用膝蓋分開她的雙腿，用膝蓋接觸她的臀部數下，又伸手摸X的腹部及腰部。

被告其後再伸手摸X臀部，X沒有出聲，繼續假扮睡覺。被告及後再扯高X的睡衣，X及時扯低，發出聲音向被告暗示她不喜歡如此，更撥開被告的手。被告一度停止侵犯。

然而，被告不久重施故技，再摸X的臀及大腿，並再扯高X的睡衣，還撫摸她的私處近15分鐘。X醒來，但假裝仍睡著，並看見被告透過手機讀小說，又見到手機正顯示色情廣告。被告其後叫醒X，自己亦到洗手間洗手。X立即上網求助，並將事件告知母親及社工。警方接報拘捕被告。被告警誡下承認侵犯女兒，自知所作所為是錯誤。

【案件編號：DCCC707/20】

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