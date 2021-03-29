廉政公署早前落案起訴塘福懲教所釋囚劉燕俊，涉嫌於2020年7月至10月在囚期間，與兩名懲教助理及他人「串謀觸犯公職人員行為失當」，縱容劉在未經授權下，在監獄管有和使用一部手提電話，和為他將未經授權的香煙引進塘福懲教所。公署今指，劉再涉另一案件，疑於同年8月期間違規於獄中博彩，在懲教署調查時找另一名在囚人士「頂包」承認罪名。

公署指劉燕俊今年28歲，報稱無業，今被加控一項「串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》第159A條。案情指，劉燕俊涉嫌於去年8月18日至20日期間，在懲教署就塘福懲教所囚倉有人疑違反《監獄規則》進行博彩活動一事調查時，找另一名在囚人士「頂包」，在紀律程序中代替自己承認是該博彩活動的參與者。

而早前被落案起訴的「懲教貪污案」被告，除了劉燕俊外，亦包括43歲的一級懲教助理楊敬倫和26歲的二級懲教助理李浩維。案件將於本周四（4月1日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

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