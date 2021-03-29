英國正式開放BNO「5+1」移民計劃，合資格港人可與家人申請特別簽證，有效期由原本的6個月延長至5年，並可在英國居留和工作，之後有權申請入籍，取得英國公民身份。中國以不承認BNO作為有效旅遊證件及身份證明作「反制」，而繼美國、加拿大、德國、澳洲等地表明會繼續承認BNO作旅遊證件後，法國駐港澳總領事館今日回覆《蘋果》查詢，指法國與歐盟其他成員國立場一樣未有改變，將繼續承認BNO作為有效旅遊證件。

多個國家在「港版國安法」通過後，紛紛向港人提供移民的政策。日前路透社報道，香港政府去信多國領事館，要求停止接受以BNO作旅遊證件申請工作假期簽證。法國駐港澳總領事館今日回覆《蘋果》查詢，指法國與歐盟其他成員國立場一樣未有改變，將繼續承認BNO作為有效旅遊證件。

報道同時引述一名外交人員言論，認為港府做法「bordering on belligerent（形同挑釁）」，有違香港作為國際金融中心的一貫做法。有西方資深外交人員向路透社記者表示，大部份國家都會無視這個請求，認為港府無權告訴其他國家可以承認哪些護照。

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