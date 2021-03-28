人大常委會今明兩日開會，通過「完善」香港選舉制度方案已寫在牆上，雖然港澳辦常務副主任張曉明之前來港搞了多場座談會，但出席者均為建制或親建制人士，完全欠代表性。有政界中人透露，北京或許覺得完全沒有民主派的座談會，觀感上也不太好看，他聽聞北京曾找人拉線，想請一些溫和的「真民主派」參加座談會，「但係最後冇人肯答應出席，最後只得狄志遠呢類『民主派』撐場」。

立會清一色建制「唔好睇」

該政界人士指，早前北京講過日後立法會不想「清一色」，仍然希望可以有「混一色」，「最希望有民主派『改過自身』，畀佢哋參選贏返幾個位」，因為若日後立會「清一色」只有建制派，「其實都幾唔好睇」，所以北京至今未完全封死所有民主派參選的可能性，甚至想拉攏一些溫和民主派「迷途知返」。他據聞北京想請溫和民主派出席香港選舉制度座談會，「但聽聞冇人應承，相信好多人覺得根本北京已拍晒板，根本改變唔到乜嘢，更加唔想做政治花瓶」。

另一民主派直言，雖然他沒有收到邀請，但料民主派內沒有人會肯出席座談會，「咁多參加初選嘅民主派人士被拉，如果仲有民主派嘅人去座談會，點同坐緊嘅兄弟交代？」民主派日後會否再派人選選委及立會，他直言現在言之尚早，但不違言早前與一些年輕民主派人士討論，「呢班人之前都仲有心去選，但自從北京個『完善』香港選舉制度方案出台，好多人熱誠已冷咗大半」，他指日後參選不再只是「有冇得選、選唔選到嘅問題」，而是一旦被DQ參選資格，「即係話你唔係愛國人士，隨時會惹埋官非，咁樣又何必自找麻煩去選呢？」

季陶

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