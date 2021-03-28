【本報訊】本月中旬鯉魚門新義安晒馬事件，當晚行動中被捕的17人，當中有一名南亞男子確診武漢肺炎。警方昨日表示就該案再拘捕多11人，涉非法集結及襲擊致造成身體傷害，其中僅一名印度裔男子屬緊密接觸者，已送往隔離中心檢疫。

與確診者有緊密接觸

警方指，晒馬事件源於上月28日凌晨，三名男子在鯉魚門崇信街飲酒聊天，與另外四男因眼神挑釁爭執，爆發衝突，三男之中一名28歲男子受傷，疑有人深感不忿，本月19日晚上召集約70名男子在三家村聚集。

警方繼當日即場拘捕17人後，本月20至27日再拘捕多九人，介乎16至43歲，同涉非法集結，獲准保釋候查。當中一名41歲印度裔男子，被衞生署衞生防護中心界定為早前南亞確診者的緊密接觸者，送往竹篙灣檢疫中心隔離至4月2日晚上11時59分；其餘被捕人均為本地男子，警方沒有資料他們是否要送檢。

另外，警方前日拘捕兩名分別23歲及33歲本地男子，疑是崇信街爭執案中施襲者，涉襲擊致造成身體傷害，被扣留調查，全部11名被捕人均有三合會背景，警方不排除更多人被捕。警方早前拘捕17人，其中南亞男暈昡送院後證實確診，16名同黨均須檢疫，涉事15名警員經檢測後呈陰性，其中五人列密切接觸者要隔離檢疫。