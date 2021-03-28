【本報訊】上水發生奪命車禍。一名年輕工程管工昨凌晨在文錦渡路一個貨倉車場內，遭一輛私家車撞倒，身受重傷倒地，送院搶救後不治，警方事後以酒後駕駛及危險駕駛導致他人死亡，拘捕不顧而去的司機。據悉，事件源於一批人在附近貨倉燒烤飲酒耍樂，有人勸喻已飲酒的「老友」不要駕駛，被對方倒車撞倒及拖行一段路，釀成慘劇。

重傷死亡的男子姓曾（27歲），任職工程管工，與家人居於上水天平邨，家人形容他為人孝順，對他突然慘死難以接受，並在寓所門外點起白蠟燭悼念。據了解，涉事姓羅（39歲）司機與死者居於同一屋邨，一年多前認識，平日不時相約外出。羅在涉事現場貨倉任職，由於疫情關係，羅近月不時聯同一班友人，包括事主及多名貨倉工人，在貨倉燒烤耍樂。

死者曾勸止開車 慘遭拖行

現場文錦渡路近紅橋新村一個貨倉車場，昨凌晨零時許，眾人在貨倉的卸貨台上聚會燒烤。消息指，當時有人已飲得酩酊大醉，但仍堅持開車離開，事主見狀上前勸止，一度打開車門，阻止開車，惟司機未有理會，在倒後掉頭駛走時，將拉着車門的事主撞倒並一度拖行，事主頭手腳重創倒地昏迷，其他人發現後報警，惟事主送院搶救後，延至凌晨2時30分不治。

警員到場展開調查，由於停車場沒有照明，一片漆黑，警員需要亮起車頭燈協助照明。警方又根據涉事司機車輛登記及現場人士提供資料，最終尋獲不顧而去的司機下落，着他返回現場調查。據悉，他酒精呼氣測試「爆錶」，事後涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人死亡被捕。

記者昨午再到現場了解，場內停泊了數部貨車，並有不少卡板、唧車和手推車。死者倒地之處仍留有一灘血迹。有職員透露，肇事司機時常會在貨場出入運貨，平日駕駛一部福士Golf私家車代步，與死者份屬朋友。

他又指，貨場工作的司機不時都會在場內與友人燒烤聚會，每每喝得酩酊大醉，惟場主愛理不理，估計前晚出席燒烤活動至少有16、17名男女，「成日都係咁㗎啦佢哋，冇嘢做吖嘛……佢哋都係搞亂個檔攤， 冇手尾。」